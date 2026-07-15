Bộ Công an biểu dương Công an Hà Tĩnh triệt phá 2 đường dây rửa tiền quy mô lớn, xuyên quốc gia

Chiều 15-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong đường dây rửa tiền quy mô lớn, xuyên quốc gia

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Nội dung trong thư khen nhấn mạnh: “Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Thành tích của các đồng chí đã góp phần ngăn chặn hoạt động rửa tiền, các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, đồng thời bảo vệ an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân”.

​Tang vật liên quan trong vụ án

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG