Ngày 29-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá chuyên án đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng liên quan trong đường dây

Video: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa đối tượng nước ngoài và trong nước.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban chuyên án đã được xác lập, tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng công an dẫn giải các đối tượng liên quan

Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng tại nhiều địa phương. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2026 đến khi bị triệt phá vào tháng 6-2026, các đối tượng tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Các đối tượng người Đài Loan cấu kết với một số đối tượng Việt Nam xây dựng mạng lưới hoạt động khép kín, tinh vi. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân viên, sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng và nhiều lớp trung gian để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật

5 đối tượng được xác định chủ mưu trong đường dây gồm: Chang Chia Hsien (sinh năm 1995), Yu Li Hao (sinh năm 1998), Pan Kun Yen (sinh năm 1992), Hsueh Wei Chung (sinh năm 1994), Lin Huy Mei (sinh năm 2001), cùng trú tại Đài Loan (Trung Quốc).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây này sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội.

​Tang vật liên quan trong vụ án

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các hành vi "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng liên quan trong đường dây

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