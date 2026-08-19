Pháp luật

An Giang: Tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền 800 tỷ đồng

SGGPO

Mạo danh fanpage khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lừa tiền cọc hoặc dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với giao dịch lên tới 800 tỷ đồng.

Ngày 19-8, Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

IMG_2619.jpeg
Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Dương Hoàng Văn (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình); Lâm Quốc Kiệt (23 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Lê Văn Cà (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng fanpage thường xuyên đăng tải bài viết kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng dùng tài khoản thuộc một công ty tại Đồng Nai để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Trong đó, chị S. (ngụ xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) bị lừa chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng. Qua trang fanpage của nhóm, chị S. đặt một căn hộ và chuyển hơn 4 triệu đồng đặt cọc. Nhóm này sau đó thông báo giao dịch bị lỗi và đề nghị thao tác lại. Tin lời, chị S. chuyển tiền tổng cộng 6 lần, mất hơn 637 triệu đồng.

Công an xác định nhóm này còn dụ dỗ người tìm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Bị hại được yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, đăng ký sinh trắc học rồi xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho các “công ty ma”.

Các tài khoản ngân hàng này được dùng để luân chuyển tiền lừa đảo. Sau đó, tiền được chuyển đến các tài khoản khác theo lệnh trên sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm rửa tiền.

Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 12-2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của 4 đối tượng trên ước tính khoảng 800 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan
CHÂU HÀO

Từ khóa

Nghi phạm lừa đảo rửa tiền chiếm đoạt tài sản đối tượng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn