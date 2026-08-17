Đang là chỗ dựa của vợ con thì đổ gục vì suy thận

Anh Ksor Thưa là trụ cột của gia đình. Vợ chồng anh thuộc diện hộ nghèo, có con nhỏ. Năm 2023, sau một thời gian đau ốm, anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám và được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó, sức khỏe anh suy giảm nghiêm trọng. Phần tay anh sưng to, cơ thể yếu ớt, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Hiện anh vừa phải điều trị tại nhà, vừa phải định kỳ đến bệnh viện chạy thận.

Anh Ksor Thưa bị suy thận giai đoạn cuối, gia đình lâm vào cảnh rất khó khăn. Ảnh: TRẦN THƯƠNG

Anh Ksor Thưa mất khả năng lao động khiến mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ là chị Nay H'Mieu (sinh năm 1998). Chị phải làm thuê, làm mướn đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho chồng và con. Tuy nhiên, công việc của chị bấp bênh, thu nhập ít ỏi, trong khi chi phí điều trị, thuốc men và chạy thận cho chồng ngày càng nhiều.

Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao, cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Ksor Thưa rất khó khăn. Hiện Hội Chữ thập đỏ xã đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho anh Ksor Thưa. Rất mong bạn đọc Báo SGGP quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ gia đình anh Ksor Thưa.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản tiếp nhận: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-34.

HỮU PHÚC