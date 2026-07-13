Chồng tử nạn nơi đất khách, bỏ lại vợ và 2 con thơ

Anh Hồ Đức (sinh năm 1993, ngụ thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) là lao động chính trong gia đình. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh gặp tai nạn lao động, qua đời, để lại vợ (chị Trương Thị Tình, sinh năm 1998) và hai con là Hồ Thị Thùy Dung (sinh năm 2017, sắp vào lớp 4) và Hồ Thiên Ân (sinh năm 2019, sắp vào lớp 2) (ảnh).

Chi phí đưa thi thể anh Đức từ nước ngoài về quê an táng lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của những người vốn đã chật vật mưu sinh, nên đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Căn nhà nhỏ của gia đình đã xuống cấp nhiều năm. Sau cơn bão năm 2025, mái ngói bị tốc, dột nát nhưng đến nay vẫn chưa có điều kiện sửa chữa.

Ông Hồ Hữu Sắc, Bí thư Chi bộ thôn Đông Hải, cho biết, gia đình anh Đức thuộc diện khó khăn của địa phương. Mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ để chị Tình cùng hai con sớm vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống.

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DƯƠNG QUANG