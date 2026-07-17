Người cha nghèo chăm hai con gái mang bệnh

Trong căn nhà thuê nhỏ để ở kết hợp bán hủ tiếu, cơm bình dân trên đường Nguyên Tử Lực, phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), anh Đặng Hoàng Tiến (SN 1984) một mình nuôi 3 con gái. Điều khiến người cha nghèo luôn nặng lòng là hai con nhỏ mắc bệnh nhưng không đủ điều kiện chữa trị.

Cháu Đặng Nguyễn Thiên Kim (ảnh, SN 2015) bị giãn bể thận hai bên. Dù đã được phẫu thuật nhưng bệnh vẫn chưa thể trị dứt điểm, cháu bị tiểu không kiểm soát và thường xuyên đau bụng. Em gái Kim là Đặng Nguyễn Phương Trinh (SN 2018) đi tiểu ra máu, được chẩn đoán mắc viêm cầu thận.

Cháu Đặng Nguyễn Thiên Kim bị giãn bể thận hai bên, chưa có kinh phí chữa trị. ẢNH: ĐOÀN KIÊN

Vợ bỏ đi từ nhiều năm trước, mọi gánh nặng đều dồn lên vai anh Tiến. Thu nhập từ quán bán hủ tiếu và cơm bình dân chỉ đủ trang trải cuộc sống, còn chi phí điều trị cho hai con vượt quá khả năng xoay xở của anh.

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ĐOÀN KIÊN