Người mẹ trẻ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn

Sau vài ngày xuất hiện các triệu chứng lạnh người sau khi tắm, sốt cao, mất ngủ và bí tiểu, chị Phạm Thị Bích Liểu (42 tuổi, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

Hiện chị Liểu phải thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, thay huyết tương, sử dụng thuốc vận mạch, phối hợp nhiều loại kháng sinh mạnh để duy trì sự sống (ảnh). Bác sĩ chẩn đoán chị bị sốc nhiễm khuẩn từ áp xe cổ tử cung và cơ tử cung, viêm phổi nặng, kèm tăng huyết áp, biến chứng suy đa cơ quan.

Trước khi nhập viện, chị Liểu làm công nhân may, thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị làm nghề giao hàng, thu nhập bấp bênh. Từ năm 2015, vợ chồng chị cùng 2 con thuê trọ tại TPHCM để mưu sinh. Biến cố bất ngờ khiến cả gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Con lớn của chị vừa trúng tuyển vào một trường đại học tại TPHCM nhưng đành gác lại giấc mơ đại học vì không đủ tiền đóng học phí, phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Người con thứ hai cũng phải đi làm để san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.

Để điều trị cho chị Liểu, gia đình đã vay mượn khắp nơi, xoay xở đóng được viện phí khoảng 95 triệu đồng nhưng vẫn còn thiếu. Theo BS Phan Thị Như Huyền (Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM), mỗi ngày chị Liểu phải sử dụng loại kháng sinh ngoài danh mục BHYT với chi phí khoảng 2,8 triệu đồng/lọ, truyền 3 lọ/ngày, chưa kể các chi phí hồi sức tích cực, lọc máu và điều trị kéo dài tiếp tục phát sinh. Rất mong sự giúp đỡ, chung sức của các nhà hảo tâm sẽ tiếp thêm hy vọng để chị Liểu có cơ hội vượt qua cơn nguy kịch.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản tiếp nhận: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-26.

KIM HUYỀN