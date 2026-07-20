Gánh hàng rong của mẹ không đủ giúp con qua cơn hiểm nghèo

Sau nhiều ngày sốt cao, vùng cổ sưng đau rồi mưng mủ, chị Lê Ngọc Thảo, 23 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng nhiễm trùng nặng.

Hiện Thảo đang điều trị tại khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện (ảnh). Các bác sĩ cho biết ổ nhiễm trùng ở khoang miệng đã lan xuống vùng hàm và cổ trên nền bệnh đái tháo đường type 2, buộc phải phẫu thuật dẫn lưu mủ và mở khí quản để giúp người bệnh thở. Sau ca mổ, Thảo đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

BS Nguyễn Hồ Thu Thảo, khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết dù Thảo đã tỉnh, hô hấp ổn định qua ống mở khí quản nhưng vẫn phải điều trị bằng nhiều loại kháng sinh phối hợp, kiểm soát đường huyết bằng insulin, chăm sóc vết thương hàng ngày, ngăn ngừa biến chứng. Dự kiến chi phí điều trị trong giai đoạn tiếp theo khoảng 45 triệu đồng.

Biến cố bất ngờ khiến gia đình nhỏ rơi vào cảnh cùng quẫn. Nhà chỉ có ba người, cha tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động; mẹ mưu sinh bằng gánh hàng rong với thu nhập ít ỏi. Thảo là chỗ dựa chính của cả gia đình.

Từ ngày con gái nhập viện, mẹ chị phải gác lại gánh hàng để túc trực bên giường bệnh chăm con, đồng nghĩa nguồn thu nhập bấp bênh cũng không còn. Mức chi phí điều trị 45 triệu đồng vượt xa khả năng của gia đình...

Mỗi ngày trôi qua là thêm một nỗi lo với đôi vợ chồng già. Họ chỉ mong con gái sớm vượt qua cơn bạo bệnh để trở về cuộc sống bình thường. Sự sẻ chia của các nhà hảo tâm lúc này sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp chị Thảo tiếp tục điều trị và hồi phục.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-30.

KIM HUYỀN