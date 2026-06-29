Tìm cơ hội cho cô gái mắc bệnh tự miễn nguy hiểm

Nhập viện vì sốt cao, chị Ngô Mỹ Uyên (22 tuổi, phường Long Trường, TPHCM) được chẩn đoán đã mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, biến chứng thần kinh, hội chứng thận hư, giảm 3 dòng tế bào máu, viêm phổi nặng.

Chị Ngô Mỹ Uyên được chẩn đoán đã mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Những kỳ vọng vào tương lai của cô gái trẻ phút chốc bỗng u ám vì căn bệnh của hệ thống miễn dịch.

Thời điểm cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chị Mỹ Uyên được thay huyết tương 3 lần để giữ sự sống, kết hợp kháng sinh và thuốc ức chế miễn dịch. Có thời điểm, Uyên lên cơn co giật, mất ý thức, phù toàn thân do bệnh diễn tiến nặng. Vì phải áp dụng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu và kháng sinh mạnh, chi phí điều trị lên đến 140 triệu đồng. Con số này nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình.

Mẹ của Uyên ở nhà nội trợ, em gái đã phải nghỉ học, còn Uyên làm tạp vụ tại một quán ăn để kiếm sống. Từ khi nhập viện, Uyên đành nghỉ việc. Lao động duy nhất trong nhà là người cha đang làm công nhân.

BS Bùi Thanh Hiếu, Khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết, Mỹ Uyên phải tiếp tục thay huyết tương, dùng thuốc ức chế miễn dịch để kiểm soát bệnh. Gia cảnh đã khó nay lại càng khó hơn. Thay vì tràn đầy năng lượng sống ở lứa tuổi thanh xuân, chị đã phải gắn liền với thuốc men và giường bệnh.

Rất mong những cánh tay cùng chung sức, những tấm lòng nhân ái của nhà hảo tâm gần xa cùng giúp cô gái trẻ có cơ hội điều trị bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

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