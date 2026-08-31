Bạn đọc Báo SGGP tiếp sức sinh viên nghèo, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

Báo SGGP vừa trao 40 triệu đồng là số tiền bạn đọc Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Bánh mì Như Lan (TPHCM), hỗ trợ em Hải Nữ Hoàng Linh (sinh năm 2002, quê Khánh Hòa).

Đại diện Báo SGGP trao 40 triệu đồng của chủ cơ sở Bánh mì Như Lan hỗ trợ Hải Nữ Hoàng Linh. Ảnh: MAI CƯỜNG

Gia đình Linh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Mẹ em, chị Trượng Nữ Hoàng Khải, mắc nhiều bệnh: hở van tim hai lá, suy tim độ II, lao phổi. Sức khỏe yếu khiến chị không thể lao động, không có tiền điều trị. Thời còn học THPT, mỗi ngày Linh đến trường một buổi, buổi còn lại đổ bánh căn, bánh xèo phụ giúp mẹ. Em nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để tự tay chữa bệnh cho mẹ.

Năm 2020, Linh đạt 29,3 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, gia đình quá khó khăn, mẹ bệnh nặng, không có khả năng lao động khiến Linh từng có ý định tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Trước hoàn cảnh của Linh, nhiều bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ, tiếp sức em theo học đại học. Riêng bà Nguyễn Thị Dậu thời điểm đó đã hỗ trợ em 50 triệu đồng.

Ngày 14-8, Linh vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để hoàn thiện các điều kiện hành nghề bác sĩ. Cơ sở Bánh mì Như Lan thông qua Báo SGGP tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Linh trên hành trình thực hiện ước mơ.

TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc, đặc biệt là cơ sở Bánh mì Như Lan, đã quan tâm, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường sẽ đồng hành, tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để Hoàng Linh hoàn thành quá trình thực hành, các điều kiện hành nghề và tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, Hoàng Linh xúc động cảm ơn Báo SGGP và cơ sở Bánh mì Như Lan đã giúp em tiến gần hơn đến ước mơ trở thành bác sĩ. Linh cho biết sẽ nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của mọi người.

* Báo SGGP phối hợp với UBND xã Ia Hiao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) vừa trao 14 triệu đồng của bạn đọc báo hỗ trợ gia đình bà Ksor H’Biak (sinh năm 1949, trú xã Ia Hiao).

Bà Ksor H’Biak bị mù lòa nhiều năm. Chồng bà mất do bệnh nặng. Con gái bà là chị Ksor H’Chiêu (sinh năm 1984) bị ngã dẫn đến liệt, nằm một chỗ. Liên tiếp biến cố khiến cuộc sống gia đình bà càng thêm khó khăn, chật vật.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; đồng thời cho biết, số tiền này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn. Bên cạnh số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao còn chủ động kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình 13,9 triệu đồng.

MAI CƯỜNG