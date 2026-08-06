Cứu giúp cô gái 21 tuổi là chỗ dựa của cha mẹ và 2 em

Cuộc sống gia đình chật vật càng rơi vào bế tắc khi giữa tháng 7, chị Thị Hường mắc sốt xuất huyết, biến chứng nặng. Chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy gan, nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp.
Đại diện bệnh viện cho biết, dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế, nhưng điều trị kéo dài bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, khiến khoản viện phí lên đến khoảng 150 triệu đồng. Con số này vượt quá khả năng kinh tế của gia đình chị. Bên ngoài phòng bệnh, bà Thị Thương (44 tuổi), mẹ chị Hường, ngày đêm túc trực chăm nom. Hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Hường rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-31.