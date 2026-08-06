Cứu giúp cô gái 21 tuổi là chỗ dựa của cha mẹ và 2 em

Gia cảnh khó khăn, chị Thị Hường (21 tuổi, dân tộc Châu Ro) ngụ xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm sống, trở thành chỗ dựa của cha mẹ và 2 em. Gia đình chị thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đang sống trong căn nhà tình thương do địa phương hỗ trợ. Cha mẹ không có việc làm ổn định, 2 em còn nhỏ nên từ nhiều năm nay, đồng lương công nhân khoảng 8 triệu đồng/tháng của chị là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Cuộc sống gia đình chật vật càng rơi vào bế tắc khi giữa tháng 7, chị Thị Hường mắc sốt xuất huyết, biến chứng nặng. Chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy gan, nhiễm trùng huyết và tổn thương thận cấp.

Chị Hường đang điều trị tại bệnh viện. ẢNH: GIAO LINH

Đại diện bệnh viện cho biết, dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế, nhưng điều trị kéo dài bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, khiến khoản viện phí lên đến khoảng 150 triệu đồng. Con số này vượt quá khả năng kinh tế của gia đình chị. Bên ngoài phòng bệnh, bà Thị Thương (44 tuổi), mẹ chị Hường, ngày đêm túc trực chăm nom. Hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Hường rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406008519 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 26-31.

GIAO LINH