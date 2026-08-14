Tài xế xe công nghệ bất lực vì thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ

Mẹ anh Phú là bà Nguyễn Thị Kim Liên (61 tuổi), đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 30-4 (TPHCM). Trước đó, ngày 28-7, anh Phú phát hiện mẹ bị hôn mê nên đưa mẹ đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bà Liên được chẩn đoán suy gan, viêm phổi do tụ cầu khuẩn, hôn mê chưa rõ nguyên nhân. Mặc dù được hỗ trợ thở máy, điều trị tích cực, nhưng tình trạng của bà Liên vẫn chưa cải thiện. Cùng với đó, di chứng nhồi máu não, bệnh đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp khiến tình trạng của bà càng thêm nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 30-4. ẢNH: Giao Linh

Đến ngày 12-8, chi phí điều trị của bà Liên đã lên tới 79 triệu đồng, trong đó Bảo hiểm y tế chi trả 40 triệu đồng. Phần chi phí còn lại là gánh nặng lớn đối với anh Phú. Từ ngày mẹ nhập viện, anh phải tạm gác công việc chạy xe công nghệ để túc trực chăm sóc mẹ nên thu nhập không còn, trong khi chi phí điều trị của mẹ tăng mỗi ngày.

Hơn 20 năm qua, anh Phú đều đặn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mẹ anh luôn ủng hộ con trai làm việc thiện. Giờ đây, anh Phú chỉ còn biết mong nhận được sự giúp đỡ để mẹ có thêm cơ hội điều trị.

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GIAO LINH