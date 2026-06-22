Bế tắc vì 2 căn bệnh ung thư

Hai tuần trước, khi đang làm việc, chị Nguyễn Thị Tuyền (45 tuổi, ở trọ tại phường An Phú, TPHCM) bỗng thấy choáng váng, đau ngực rồi ngã gục. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chị bị nhồi máu cơ tim, trong não có một khối u.

BS Đoàn Kim Khang, Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho hay, các kết quả xét nghiệm, chụp chiếu xác định chị Tuyền bị ung thư máu nguyên phát và ung thư não (nghi ngờ do di căn). Cơ hội điều trị với chị rất xa vời, bởi điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực huyết học vô cùng tốn kém, trong khi chị lại không có bảo hiểm y tế.

Riêng tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chi phí điều trị lên đến gần 70 triệu đồng, nhưng gia đình chỉ gom góp đóng tạm ứng được 11 triệu đồng. Nguồn sống duy nhất của gia đình đến từ nghề thợ hồ của anh Nguyễn Văn Nô (chồng chị Tuyền). Tiền thuốc men, cơm nước giờ đây đè lên đôi vai anh, có người gọi đi làm đã là may mắn!

BS Đoàn Kim Khang cho biết, bác sĩ đã tư vấn hướng điều trị và giới thiệu chị Tuyền lên Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn, nhưng chị Tuyền đành buông xuôi vì không có khả năng kinh tế. Giờ đây, cơ hội điều trị của chị Tuyền chỉ có thể trông chờ vào lòng tốt của cộng đồng, xã hội.

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