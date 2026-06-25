Người phụ nữ nhặt ve chai cùng cực vì viêm màng não

Bệnh viêm màng não ập đến khiến bà Đặng Thị Thu (ảnh - 54 tuổi, ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) nằm mê mệt suốt một tháng qua. Biến cố ập đến khiến gia đình bà rơi vào đường cùng.

Bà Đặng Thị Thu được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM trong tình trạng co giật, rối loạn tri giác. Kết quả xét nghiệm xác định bà bị nhiễm nấm hạt men có vách dày gây viêm màng não. Bà Thu được sử dụng thuốc kháng nấm đặc hiệu liều cao qua đường tĩnh mạch, chọc dò dịch não tủy để theo dõi và giảm áp lực nội sọ. Dự kiến, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị tích cực trong vài tuần tới, tổng chi phí khoảng 70 triệu đồng. Khoản tiền ấy vượt quá khả năng của gia đình.

Ở quê, cuộc sống của vợ chồng bà Thu rất chật vật với nghề nhặt phế liệu. Người con trai út vừa qua đời cách đây không lâu. Ông bà đang chăm sóc hai cháu nhỏ để người con còn lại đi làm thuê tại TPHCM. Những ngày bà Thu nằm viện, 2 bé phải gửi hàng xóm trông nom. Để trang trải viện phí cho vợ, ông Nguyễn Văn Binh (58 tuổi) vay mượn khắp nơi được 4 triệu đồng. Khoản chi phí 70 triệu đồng cho những ngày điều trị sắp tới phải trông chờ vào tình thương và lòng nhân ái của cộng đồng, nhà hảo tâm.

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GIAO LINH