Tiếp sức nữ sinh lớp 10 có mẹ mắc u tuyến yên

Vừa trúng tuyển lớp 10 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành, em Nguyễn Trần Lệ Mến (16 tuổi, thôn Kỳ Thọ Nam, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) đứng trước nguy cơ dang dở việc học khi mẹ mắc u tuyến yên, phải điều trị dài ngày và không còn khả năng lao động như trước.

Sau nhiều tháng chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài, đến tháng 7-2026, chị Trần Thị Nên (44 tuổi), mẹ của Mến, đi khám và phát hiện có khối u tuyến yên.

Ngày 14-7, chị nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, được chẩn đoán u lành tuyến yên và chỉ định phẫu thuật nội soi lấy u qua xoang bướm, kết hợp điều trị kháng sinh, giảm đau. Sau ca mổ, chị được chuyển đến Bệnh viện chuyên khoa Ngoại thần kinh Quốc tế để tiếp tục điều trị hậu phẫu và dự kiến tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 14-8.

Chị Tạ Thị Phụng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kỳ Thọ Nam (giữa) đến thăm chị Trần Thị Nên khi chị vừa từ bệnh viện trở về vào ngày 3-8. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để có tiền chữa bệnh, chị Nên đã bán hết trâu, bò. Cùng với sự hỗ trợ, vận động của Trường THCS Hành Minh, bà ngoại và người thân, gia đình mới đủ chi phí phẫu thuật.

Theo chỉ định của bác sĩ, chị phải tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe trong thời gian dài và không được làm công việc nặng như trước.

Trước khi phát hiện bệnh, chị Nên là lao động chính trong gia đình, sống bằng nghề làm ruộng, phụ hồ để nuôi con ăn học. Nay nguồn thu nhập không còn, trong khi chi phí tái khám, thuốc men vẫn là gánh nặng đối với hai mẹ con.

Điều khiến chị trăn trở nhất là con gái vừa bước vào ngưỡng cửa THPT. Năm học mới sắp bắt đầu, Mến sẽ vào học lớp 10A5, Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. Trong hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ, chị Nên lo không đủ điều kiện để con tiếp tục đến trường.

Em Mến chuẩn bị nhập học trường THPT số 1 Nghĩa Hành. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mến cho biết, mẹ phát hiện bệnh đúng thời điểm em đang ôn thi vào lớp 10. Dù đối mặt nhiều áp lực, em vẫn nhận được sự động viên, giúp đỡ của thầy cô Trường THCS Hành Minh để hoàn thành kỳ thi và trúng tuyển.

“Mẹ em vẫn còn phải điều trị, tái khám trong thời gian tới. Em sẽ cố gắng phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và học thật tốt để không phụ lòng mẹ và thầy cô đã giúp đỡ em”, Mến chia sẻ.

Căn nhà đơn sơ của hai mẹ con. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Tạ Thị Phụng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kỳ Thọ Nam, cho biết Mến không có ba (khi lên 3 tuổi, ba Mến không cùng sống chung với gia đình - PV), mẹ vừa trải qua phẫu thuật u tuyến yên, phải điều trị và tái khám dài ngày nên không còn khả năng lao động để nuôi con ăn học. Thời gian qua, họ hàng và người dân trong thôn đã chung tay hỗ trợ một phần chi phí điều trị. Tuy nhiên, hoàn cảnh của hai mẹ con vẫn rất chật vật.

Bà Cao Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Cương, cho biết thêm, gia đình chị Trần Thị Nên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Sau phẫu thuật, chị phải điều trị, tái khám dài ngày, không còn nguồn thu nhập ổn định, trong khi con gái vừa bước vào lớp 10.

“Chính quyền địa phương mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để em Mến có điều kiện tiếp tục đến trường, theo đuổi việc học, đồng thời giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo việc điều trị của chị Nên trong thời gian tới”, bà Cao Thị Hạnh nói.

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NGUYỄN TRANG