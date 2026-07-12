Nhiều chuyên gia quốc tế tham gia Tổ Tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Ngày 12-7, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố Quyết định thành lập, trao quyết định cho các thành viên Tổ Tư vấn VIFC-HCMC với 13 thành viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thành viên Tổ Tư vấn quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu, do PGS.TS Trần Hoàng Ngân, nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, làm tổ trưởng.

Đáng chú ý, ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, là thành viên Tổ Tư vấn.

Tổ Tư vấn giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực tham mưu chiến lược, kết nối tri thức chuyên môn và hỗ trợ Cơ quan Điều hành trong quá trình xây dựng VIFC-HCMC. Tổ góp phần cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế; từ đó hỗ trợ VIFC-HCMC xác định định hướng phát triển, sản phẩm ưu tiên và cơ chế vận hành hiệu quả.

Việc thành lập Tổ Tư vấn giúp hoàn thiện nền tảng chuyên môn cho VIFC-HCMC và thể hiện cách tiếp cận thận trọng, bài bản và có tính kết nối trong quá trình xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới; phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Sự kiện ra mắt Tổ Tư vấn thể hiện quyết tâm của VIFC-HCMC trong việc xây dựng một cơ chế phát triển có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và các bên liên quan. Thông qua việc tăng cường tham vấn chuyên môn, VIFC-HCMC hướng tới hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, có tính kết nối cao và gắn với các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Danh sách 13 thành viên Tổ tư vấn: 1. PGS.TS Trần Hoàng Ngân, nguyên Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, làm tổ trưởng. 2. Ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức; nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). 3. Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. 4. Ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC). 5. Ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA); nguyên Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA). 6. TS Jochen Biedermann, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC). 7. Ông Don Lam, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital. 8. Ông Bhaskar Dasgupta, nguyên Giám đốc Hạ tầng thị trường, Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi (ADGM). 9. Ông Chia Hock Lai, Chủ tịch Responsible Fintech Institute (RFI), Đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược Embed Financial Group Holdings (EFGH). 10. GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM. 11. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL). 12. TS Lưu Ngọc Hiệp, Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB). 13. Ông Sam Van, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của SRO Partners; Thành viên Hội đồng Quản trị của Picard Medical, Inc.

THANH DUNG