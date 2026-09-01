Thi công xuyên lễ các công trình phục vụ APEC 2027

Những ngày này, khi cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thì trên các công trình trọng điểm ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, không khí thi công vẫn nhộn nhịp và khẩn trương, có công trình làm xuyên đêm để kịp tiến độ, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tất bật thi công trong đêm

0 giờ 30 ngày 29-8, trên tổ hợp công trường Trung tâm Hội nghị APEC 2027 (Phú Quốc, An Giang) vẫn rực đèn pha. Cả công trường hối hả trong nhịp thi công xuyên đêm. Phía trước, hàng chục xe bồn, xe tải nối nhau ra vào, chở bê tông, thiết bị và các cấu kiện đúc sẵn. Một xe bồn vừa dừng, bê tông tươi lập tức được bơm theo đường ống lên các sàn.

Công nhân thi công ca đêm tranh thủ nghỉ ngơi dùng cơm tại công trường. Ảnh: T.Đ.C.

Bên trên, từng nhóm 5-7 công nhân nhanh chóng san gạt, người căn chỉnh mặt phẳng, người kiểm tra cao độ, bảo đảm từng phần việc đúng thiết kế. Quanh khu vực sảnh chính, những chiếc xe cuốc liên tục múc, dỡ từng lớp đất mặt, mở đường cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm. Đi sâu vào bên trong, dưới ánh đèn điện công suất lớn, những tốp công nhân miệt mài xây tô các khối hộp đã được lắp đặt cốt thép. Công trường lúc nửa đêm vẫn không ngừng hoạt động. Hàng chục công nhân, kỹ sư ở mỗi vị trí một phần việc, phối hợp nhịp nhàng trong dòng công việc liên tục.

Trong giờ nghỉ ca khoảng 20-30 phút, một nhóm công nhân quây lại dùng bữa khuya. Mở hộp cơm mang theo từ chiều, anh Lê Quốc Khánh (46 tuổi, quê ở Vĩnh Long) quệt mồ hôi trên trán rồi nở nụ cười, chia sẻ: “Tôi ra đảo làm được hơn 5 tháng rồi, công việc chính là xây tô. Khoảng một tháng nay, anh em chủ yếu làm ca đêm, bắt đầu từ 18 giờ. Tùy thuộc vào khối lượng và hạng mục mà ca đêm có thể nghỉ sớm hay trễ, thông thường thì làm đến 4 giờ sáng, nhưng cũng có những đợt thi công liên tục tới tận rạng sáng mới về phòng trọ. Thi công ban đêm tuy có vất vả hơn, nhưng đổi lại thu nhập và lương được trả cao hơn”. Bữa cơm khuya nhanh chóng kết thúc. Khi những công nhân ca đêm chuẩn bị ra về, từng tốp công nhân ca ngày đã có mặt tại công trường, sẵn sàng tiếp nối công việc.

Ông Cao Đức Huy, giám sát viên thuộc Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO) - đơn vị giám sát thi công của Dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027, cho biết, lúc cao điểm, công trường có hơn 3.000 kỹ sư, công nhân làm việc. Do yêu cầu cấp bách về tiến độ, việc thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm. “Trong đợt lễ 2-9, hàng ngàn công nhân vẫn bám sát công trường. Mọi công đoạn bàn giao, phối hợp giữa ca ngày và ca đêm đều được thực hiện chặt chẽ, chính xác từng chi tiết, không để xảy ra sơ suất, làm ảnh hưởng tiến độ chung”.

Hoàn thành tất cả dự án trước tháng 6-2027 Để bảo đảm tiến độ các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thành trước tháng 6-2027. Đồng thời tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ; thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sai sót, vi phạm phát sinh trong quá trình triển khai.

Rời Dự án Trung tâm Hội nghị APEC 2027, chúng tôi đến Dự án tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT). Cách công trường hơn 200m, tiếng hô “1-2-3... lên! 1-2-3... lên!” của công nhân vẫn vọng rõ.

“Đó là tiếng hô đồng thanh của đội công nhân nâng thanh ray thép”, ông Đỗ Quốc Hùng, Đội trưởng Đội thi công số 3 thuộc Công ty Đường sắt Vĩnh Phú (một đơn vị thầu của Dự án LRT), giải thích khi dẫn chúng tôi vào công trường. Theo ông Hùng, để di chuyển và cố định thanh ray thép vào tà vẹt, ngoài hệ thống nâng ròng rọc, các công nhân phải phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác di chuyển, điều chỉnh thanh ray để khớp với tà vẹt. Sau đó, công nhân cố định thanh ray vào tà vẹt bằng cách siết bu-lông. Tất cả thao tác đều tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm độ phẳng, khoảng cách và an toàn.

“Thời gian thi công còn lại của dự án chỉ còn hơn 6 tháng, trong khi Phú Quốc đang trong mùa mưa. Để bảo đảm tiến độ, những ngày nắng ráo, chúng tôi phải tăng ca, tăng công nhân để tăng tốc thi công, bù lại những ngày thời tiết xấu. Mục tiêu là mỗi ngày phải thi công đạt 150m đường ray”, ông Hùng nói.

Tăng tốc các dự án

Theo Quyết định 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng. Sun Group đảm nhận triển khai 8 dự án, gồm mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, tuyến LRT… Đại diện Sun Group cho biết, quá trình thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn do giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, chi phí nhân công và nhập khẩu thiết bị. Tuy vậy, các dự án vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Đến nay, tiến độ Trung tâm Hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và 93% kết cấu thép. Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép, đang tăng tốc thi công kết cấu thép để đồng bộ tiến độ. Hai công trình đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10-2026 và nội thất vào cuối tháng 3-2027.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% phần kết cấu bê tông; đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 85%, hướng tới hoàn thành trong năm 2026 để chuyển sang lắp đặt thiết bị, vận hành thử trước Hội nghị APEC. Nhiều dự án hạ tầng khác như tuyến ĐT975, đại lộ APEC, tuyến đường sắt đô thị, khu tái định cư An Thới và các khu lưu trú phục vụ hội nghị cũng đang được triển khai đồng thời trên nhiều mũi thi công.

Đồng Nai: “3 ca, 4 kíp” trên các công trường trọng điểm Ngày 31-8, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai cho biết, để đảm bảo tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, các nhà thầu đã huy động hàng ngàn lao động để tổ chức thi công xuyên suốt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Công nhân trên công trường dự án sân bay Long Thành (TP Đồng Nai) thi công xuyên lễ 2-9. Ảnh: PHÚ NGÂN Tại sân bay Long Thành, nhà thầu huy động hàng ngàn nhân lực, máy móc tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại tất cả các hạng mục, như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 2, hệ thống giao thông nội cảng. Tại dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành, nhà thầu huy động gần 1.500 nhân lực và hàng trăm máy móc, thiết bị triển khai 70 mũi thi công cầu, đường và hệ thống thoát nước. Trong khi đó, dự án đường Vành đai 3 - TPHCM, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11km, đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, phấn đấu thông xe vào cuối tháng 9-2026. Hai tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành là 25B và 25C cũng được huy động nhân lực thi công xuyên lễ 2-9 để hoàn thành trong tháng 10 và tháng 12-2026. PHÚ NGÂN

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