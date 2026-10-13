“Điểm đen” môi trường thành công viên, khu vui chơi

Công viên đường số 14, phường Tân Hưng từng là một bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm mất mỹ quan đô thị. Nhưng nay, nơi này đã biến thành công viên, nơi sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục của người dân trong khu vực.

Đến tập thể dục tại công viên, ông Vũ Trọng Khá, ngụ đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Hưng, phấn khởi nói: “Từ khi bãi đất trống được biến thành công viên, khu vực này thoáng đẹp hơn, người dân chúng tôi mừng lắm”.

Công viên được xây dựng từ khu đất trống tại khu phố 48, phường Thới An, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết, sự chung tay, đồng thuận giữa chính quyền, nhân dân và các mạnh thường quân đã biến khu đất từng là nơi ô nhiễm bởi rác thải thành một công viên được quy hoạch bài bản với tổng diện tích khoảng 840m2.

Giờ đây, các cụ già đã có không gian tản bộ, các cháu thiếu nhi có nơi vui chơi an toàn, sạch đẹp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Khu phố 31, phường Trung Mỹ Tây từng là khu vực đông dân cư nhưng thiếu mảng xanh để người dân vui chơi, thể dục. Tận dụng khu đất trống do Nhà nước quản lý với diện tích hơn 100m2, UBND phường đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để làm khu vui chơi cho các em nhỏ, người dân đến tập thể dục.

Bà Hồ Thị Hồng, khu phố 31, phường Trung Mỹ Tây chia sẻ: “Địa phương cải tạo bãi đất trống, nhiều rác thành nơi vui chơi khiến người dân thật sự hài lòng”.

Nhiều địa phương đang cải tạo những khu đất trống từng là “điểm đen” về rác thải thành công viên, khu vui chơi cho người dân. Phường An Phú Đông vừa khởi công xây dựng 9 mảng xanh từ những khu đất trống, với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Trước nhu cầu phát triển mảng xanh phục vụ người dân, một số phường, xã trên địa bàn TPHCM đã có văn bản đề xuất thành phố cho phép sử dụng tạm khu đất tại các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Từ đề xuất của địa phương, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản thống nhất thực hiện. Sở Xây dựng cũng lưu ý, các địa phương căn cứ vào đặc điểm, điều kiện từng khu đất để lựa chọn giải pháp, hình thức và nguồn kinh phí phù hợp, cải tạo thành vườn hoa, trồng cây xanh, làm sân chơi, sinh hoạt cộng đồng.

THANH HIỀN