Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình Tưởng niệm 725 năm giỗ Đức Thánh Trần

Ngày 20-9, tại hội nghị triển khai lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và tưởng niệm 725 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, UBND xã Trần Thương (tỉnh Ninh Bình) cho biết, lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động kết hợp phần lễ và hội.

Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương. Tương truyền, nơi đây từng là kho lương lớn của quân Trần trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Lễ hội Đền Trần Thương vào tháng 8 âm lịch là dịp nhân dân cả nước tưởng nhớ ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đây là một trong hai lễ hội lớn nhất tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, bên cạnh lễ phát lương Đức Thánh Trần diễn ra vào đầu năm. Mỗi mùa lễ hội thu hút khoảng 20.000 - 30.000 lượt du khách, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính sâu sắc của nhân dân đối với vị anh hùng dân tộc.

Theo ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, năm nay, phần lễ vẫn giữ nguyên theo đề án được Bộ VH-TT-DL phê duyệt, bảo đảm tính trang nghiêm và truyền thống.

Bên cạnh đó, phần hội và đặc biệt là đêm khai mạc sẽ mang màu sắc mới, kết hợp yếu tố văn hóa, nghệ thuật và giải trí để truyền tải thông điệp về giá trị lịch sử, tinh thần dựng nước - giữ nước của dân tộc.

Công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội được triển khai dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Trần Thương.

Hội nghị triển khai l ễ hội truyền thống đ ền Trần Thương (Ninh Bình)

Đêm khai mạc lễ hội dự kiến diễn ra tối 9-10 (tức 18-8 năm Ất Tỵ) tại quảng trường khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương. Tổng đạo diễn chương trình là Thạc sĩ Lê Thế Song, người từng chỉ đạo nhiều sự kiện lớn tầm quốc gia.

Thạc sĩ Lê Thế Song chia sẻ, kịch bản đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng hiện đại với nghệ thuật múa, nhạc và kịch, mang đến một không gian đậm chất sử thi.

Theo kịch bản, chương trình nghệ thuật “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích” dự kiến quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều gương mặt tên tuổi như NSND Tự Long, NSND Thúy Ngần, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lê Hằng, Quán quân Sao Mai Quách Mai Thy, Á quân Sao Mai điểm hẹn Nguyễn Ngọc Anh…

MAI AN