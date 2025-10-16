Trường Đại học Cửu Long: Đào tạo gắn với doanh nghiệp và hội nhập quốc tế

Trường Đại học Cửu Long tiếp nhận giảng viên và sinh viên các nước đến giảng dạy và học tập

Trường Đại học Cửu Long luôn chủ trương đào tạo phải gắn với thực tiễn, với hơn 150 doanh nghiệp, công ty, đối tác trong nước và ngoài nước. Cụ thể, nhà trường đã triển khai ký kết hợp tác đào tạo, thực tập, tuyển dụng thông qua Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, Trung tâm Du học và việc làm quốc tế. Chính vì vậy, trên 90% sinh viên của trường tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm, nhiều ngành đạt trên mức 95%.

Đối với hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận gần 700 sinh viên quốc tế từ Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc)... đến học tập, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tri thức Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, nhà trường đã triển khai thành công 2 Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Lào, góp phần vào sự nghiệp hợp tác, hữu nghị và phát nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn. Ngoài ra, Trường Đại học Cửu Long đã ký kết hợp tác với hơn 30 đối tác quốc tế về trao đổi học thuật, đào tạo song bằng, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học. Song song đó, nhà trường đã cử trên 150 lượt giảng viên và cán bộ quản lý tham gia tập huấn, học tập ngắn hạn, dự hội thảo quốc tế tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Thái Lan... đóng góp tích cực trong hợp tác đào tạo quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia.

TINH ANH