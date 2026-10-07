Bộ Nông nghiệp - Môi trường đề xuất xử lý 264 văn bản, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”

Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã rà soát 770 văn bản quy phạm pháp luật còn và chưa có hiệu lực; đề xuất xử lý 264 văn bản.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là một trong các lĩnh vực được hưởng lợi khi nhiều văn bản được điều chỉnh theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh. Ảnh: SGGP

Ngày 7-10, Bộ Tư pháp cho biết, theo Báo cáo số 11182/BC-BNNMT của Bộ Nông nghiệp - Môi trường gửi Bộ Tư pháp về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tính đến tháng 10, Bộ Nông nghiệp - Môi trường đã rà soát 770 quy phạm pháp luật còn và chưa có hiệu lực, đồng thời đề xuất xử lý 264 văn bản.

Các nội dung xử lý tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp phân quyền, hợp nhất văn bản quy định phân tán, cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện khung quản trị dữ liệu chuyên ngành.

Đặc biệt, hàng loạt văn bản được điều chỉnh theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Các lĩnh vực trọng tâm áp dụng cắt giảm và chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" gồm: giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y, thủy sản; sản xuất, kinh doanh nông nghiệp chung và một số lĩnh vực về tài nguyên, môi trường.

Với lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp - Môi trường đề nghị năm 2026 tập trung sửa đổi các quy định phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện văn bản thi hành đồng bộ pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cập nhật quy định chuyển đổi số.

ANH PHƯƠNG