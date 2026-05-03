Vượt nắng nóng, xuyên lễ thi công đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Dưới cái nắng nóng gần 40 o C, công trường đường băng số 2 sân bay Phù Cát vẫn rầm rộ khí thế "3 ca, 4 kíp" làm việc xuyên lễ, quyết tâm đưa dự án về đích đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Những ngày lễ 30-4, 1-5, thời tiết khu vực Nam Trung bộ nắng nóng gay gắt, có thời điểm như “lửa đốt” gần 40°C. Dẫu vậy, trên công trường dự án đường băng số 2 và các công trình phụ cận khu bay Cảng hàng không Phù Cát vẫn rầm rộ không khí làm việc cả ngày lẫn đêm.

Công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm, xuyên lễ thi công đường băng số 2 Sân bay Phù Cát. Clip: NGỌC OAI - TUỆ LÂM

Máy móc, công nhân làm việc dưới cái nắng như “lửa đốt”

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP trong các ngày 2 và 3-5, dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm máy móc, công nhân vẫn bám công trường, thi công xuyên lễ, quyết đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Máy móc rầm rộ làm việc giữa nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Dự án khởi công ngày 19-8-2025, được Chính phủ phân cấp UBND tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng tại tỉnh Gia Lai và khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Đến nay, dự án đã trải qua hơn 8 tháng thi công, đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ 3 tháng. Theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30-6-2026, khai thác chính thức tháng 7-2026.

Công nhân điều khiển xe cơ giới làm việc xuyên lễ, giữa nắng nóng gần 40﻿o﻿C

Nỗ lực hoàn thiện khung thép, lắp cốp pha để đổ bê tông đường băng số 2

Nhiều gói thầu đã bước vào giai đoạn đổ bê tông nền đường băng, đạt khoảng 70–80% tiến độ

Các thiết bị, rô-bốt siêu trường được huy động để đổ bê tông đường băng



Giữa trưa, phương tiện được tăng cường bơm tưới nước giảm bụi, bảo đảm độ giãn nở vật liệu

Bơm nước để giảm bụi, hỗ trợ thi công hạng mục chính đường băng

Công nhân tranh thủ nghỉ ngơi, trú nắng dưới gầm máy

Dù vất vả, ánh mắt người công nhân vẫn rạng rỡ đầy tự hào

Khi đêm xuống, kíp thi công mới được huy động tăng cường làm việc xuyên đêm

Công trường sáng rực vào ban đêm giữa kỳ nghỉ lễ

Công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm trên công trường vào ban đêm



Công trường vẫn rộn ràng thi công dưới ánh trăng đến thâu đêm...

Dự án đường băng có tổng vốn 3.245 tỉ đồng, dài hơn 3km, rộng 45m. Sau khi hoàn thành, đường băng có thể khai thác các máy bay code C như A320/A321 và tương đương, sẵn sàng đón Boeing 787, 777, A350. Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay Phù Cát nâng công suất lên 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất đạt 7 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

NGỌC OAI - TUỆ LÂM