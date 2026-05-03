Vượt nắng nóng, xuyên lễ thi công đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Những ngày lễ 30-4, 1-5, thời tiết khu vực Nam Trung bộ nắng nóng gay gắt, có thời điểm như “lửa đốt” gần 40°C. Dẫu vậy, trên công trường dự án đường băng số 2 và các công trình phụ cận khu bay Cảng hàng không Phù Cát vẫn rầm rộ không khí làm việc cả ngày lẫn đêm.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP trong các ngày 2 và 3-5, dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm máy móc, công nhân vẫn bám công trường, thi công xuyên lễ, quyết đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Dự án khởi công ngày 19-8-2025, được Chính phủ phân cấp UBND tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng tại tỉnh Gia Lai và khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.
Đến nay, dự án đã trải qua hơn 8 tháng thi công, đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ 3 tháng. Theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30-6-2026, khai thác chính thức tháng 7-2026.
Dự án đường băng có tổng vốn 3.245 tỉ đồng, dài hơn 3km, rộng 45m. Sau khi hoàn thành, đường băng có thể khai thác các máy bay code C như A320/A321 và tương đương, sẵn sàng đón Boeing 787, 777, A350.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay Phù Cát nâng công suất lên 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất đạt 7 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm.