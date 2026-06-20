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Đường băng mới sân bay Phù Cát chạy đua về đích dưới nắng hạn

SGGPO

Dưới nắng nóng như lửa đốt, hàng trăm công nhân vẫn bám công trường ngày đêm, chạy nước rút để đưa dự án đường băng mới sân bay Phù Cát về đích trong tháng 6-2026.

NGỌC OAI - THỤY QUYÊN

Từ khóa

công trình trọng điểm sân bay Phù Cát thi công dự án đầu tư công đường băng xây dựng

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