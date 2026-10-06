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Gần 7.000 lượt sinh viên, giảng viên thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Hội thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản cho thế hệ sau” thu hút gần 7.000 lượt sinh viên, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia.

Các đại biểu cùng các thí sinh đạt giải tại hội thi
Các đại biểu cùng các thí sinh đạt giải tại hội thi

Ngày 6-10, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM phối hợp Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức vòng chung kết và trao giải hội thi.

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động “Di chúc Bác Hồ 57 năm đồng hành cùng con cháu”, gồm bảng A dành cho giảng viên và bảng B dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Các thí sinh trải qua vòng sơ loại trực tuyến, vòng bán kết viết bài cảm nhận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vòng chung kết sân khấu hóa với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước theo lời Bác”.

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Các tiết mục đạt giải Nhất, Nhì và Ba bảng B

Tại vòng chung kết, 15 sinh viên xuất sắc của bảng B được chia thành 5 đội thi. Phần dự thi chủ đề “Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” đoạt giải nhất.

Đội đoạt giải gồm 3 sinh viên: Trần Minh Trí, Đoàn Trần Ngọc Nhân (cùng Khoa Quản trị kinh doanh) và Phan Thị Thanh Ngân (Khoa Điện – Điện tử).

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Các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì và Ba bảng A

Trong chương trình còn diễn ra tọa đàm “Di chúc của Bác – Ánh sáng soi đường cho thế hệ trẻ”. Các cựu tù chính trị và tù binh TPHCM chia sẻ với sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng những câu chuyện về quá trình đấu tranh trong lao tù, niềm tin và tình yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Các đại biểu tham dự tọa đàm “Di chúc của Bác – Ánh sáng soi đường cho thế hệ trẻ”
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Từ khóa

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm hiểu

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