Giảm tải khu vực trung tâm, thêm cơ hội an cư

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc về định hướng hạn chế phát triển chung cư cao tầng khu vực lõi trung tâm TPHCM. Đây là những lời lẽ bóp méo sự thật, giả dối, trái ngược hoàn toàn với Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giải bài toán điều tiết không gian đô thị

Theo ông Trương Trung Kiên, Quyền Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, Quy hoạch chung TPHCM xác định thành phố phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm. Cụ thể, khu vực trung tâm hiện hữu được định hướng là lõi lịch sử, hành chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch.

Khu nhà ở xã hội EhomeS, phường Long Trường, TPHCM đã mang đến cơ hội an cư cho nhiều hộ dân thu nhập thấp. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Tại khu vực lõi trung tâm này, thành phố ưu tiên chỉnh trang, tái thiết đô thị, bảo tồn di sản kiến trúc, tăng không gian xanh, không gian công cộng; định hướng cốt lõi là kiểm soát quy mô dân số phù hợp với năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Do đó, việc định hướng hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực lõi trung tâm phải được đặt trong tổng thể này. Mục đích chính của chủ trương là giảm áp lực lên hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện và các công trình hạ tầng xã hội vốn đã quá tải. Điển hình là việc thành phố bãi bỏ chủ trương đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội để chuyển sang phát triển công viên và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thể hiện rõ định hướng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ThS Vũ Sơn, Viện Nghiên cứu phát triển vùng, Đại học Kinh tế TPHCM, phân tích, để hiểu đúng các định hướng về phát triển nhà ở, cần phân biệt rạch ròi giữa bài toán tổ chức không gian đô thị và phát triển nguồn cung nhà ở.

Theo ThS Vũ Sơn, điều được lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh là hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại khu vực lõi trung tâm, thực chất là giải pháp điều tiết không gian phát triển đô thị, hướng đến phân bổ dân cư hợp lý hơn, hoàn toàn không phải hạn chế phát triển nhà ở để “đẩy người lao động khỏi thành phố” như những thông tin xấu độc lan truyền trên mạng.

Hạ tầng đồng bộ mở lối an cư

Các chuyên gia cũng nhận xét, việc hạn chế chung cư cao tầng ở vùng lõi hoàn toàn không làm giảm nguồn cung nhà ở chung của thành phố. Theo Quyền Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Trương Trung Kiên, định hướng ưu tiên phát triển nhà cao tầng và nhà cho thuê được triển khai mạnh mẽ tại những khu vực có đủ điều kiện về hạ tầng, như các trung tâm đô thị mới, khu vực phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm), dọc các tuyến metro, các hành lang giao thông công cộng và những nơi còn dư địa phát triển.

Quyền Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Trương Trung Kiên khẳng định, thông tin cho rằng thành phố “đẩy người lao động đi nơi khác” là hoàn toàn không có cơ sở. Ngược lại, thành phố đang mở rộng không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các khu đô thị gắn với giao thông công cộng.

Chiến lược này tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý, đồng thời giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm. Mục tiêu của thành phố là phân bổ hợp lý dân cư trong toàn vùng đô thị, chứ không phải dịch chuyển người lao động ra xa trung tâm.

Thực tế những năm qua, dọc tuyến metro số 1, quốc lộ 13, các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4 và nhiều trục giao thông mới, hàng loạt dự án nhà ở đã và đang được triển khai. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội cũng được tăng tốc.

Trong lĩnh vực y tế, hàng loạt bệnh viện quy mô lớn đã và đang được đầu tư; mạng lưới y tế chuyên sâu cũng được mở rộng theo hướng đa cực thông qua sự liên kết giữa các bệnh viện đầu ngành với cơ sở y tế tại những khu vực cửa ngõ và đô thị vệ tinh. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều trường học mới được xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuận, cư dân sống ở phường Dĩ An, hàng ngày di chuyển bằng metro số 1 để đi làm tại đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), chia sẻ, việc chọn mua nhà ở xa trung tâm giúp gia đình có không gian sống rộng rãi, chi phí phù hợp, việc di chuyển cũng thuận lợi nhờ phương tiện công cộng.

TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, nhận định, xu hướng lựa chọn nơi ở của người dân cũng đang thay đổi mạnh. Thay vì tập trung vào khu vực lõi đô thị đông đúc, ngày càng nhiều người lựa chọn các khu vực được quy hoạch bài bản, kết nối thuận lợi với các tuyến metro, đường cao tốc, có môi trường sống thông thoáng cùng mức giá phù hợp hơn.

Theo Quyết định số 6708/QĐ-UBND của UBND TPHCM về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930ha), TPHCM hạn chế tăng dân số khu trung tâm; cân đối lại một cách hợp lý việc phát triển cao tầng ở khu vực lõi trung tâm hiện hữu.

PHƯƠNG UYÊN