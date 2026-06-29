Nâng cao năng lực dự báo, ngăn chặn thông tin xấu độc từ sớm, từ xa

Sáng 29-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương (Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐINH HƯƠNG

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nửa đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã thể hiện vai trò chủ động, kịp thời trong việc tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng kiện toàn lực lượng. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đã có bước tiến dài nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc sử dụng dữ liệu lớn để "phủ xanh" thông tin tích cực đạt tỷ lệ cao, cung cấp thông tin chính thống kịp thời, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác giám sát, xử lý tin giả trên không gian mạng được duy trì thường xuyên, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục. Trong đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Việc thực hiện nhiệm vụ phải gắn chặt với Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Cùng với đó là đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các lực lượng phải thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dừng lại ở việc phản ứng với thông tin xấu độc mà phải chủ động kiến tạo dòng thông tin chính thống. Các cơ quan nghiên cứu tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới phát sinh, như việc bảo vệ nền tảng tư tưởng trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền 3 cấp và cuộc chiến chống lại các hình thức phá hoại sử dụng AI tạo sinh.

Bên cạnh đó, các lực lượng phải nâng cao năng lực dự báo từ sớm, từ xa. Đây là yêu cầu cốt yếu để ngăn chặn hiệu quả các quan điểm sai trái. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để phát hiện sớm các dấu hiệu khủng hoảng thông tin, từ đó kịp thời đấu tranh, xử lý, không để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng; không tạo ra "khoảng trống" thông tin cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá...

GIA KHÁNH - ĐINH HƯƠNG