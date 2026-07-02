“Lớn lên ở thành phố mang tên Bác” không chỉ là câu chuyện của những người sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, mà còn là hành trình của biết bao người từ muôn nơi tìm đến TPHCM để lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Thành phố hào hiệp ấy đã mở lòng đón nhận, trao cơ hội, chở che và vun đắp cho từng người bằng sự bao dung, nghĩa tình rất riêng. Dù đến từ đâu, họ đều ít nhiều lớn lên cùng thành phố, nhận ở nơi này một phần thanh xuân, một niềm tin, một cơ hội đổi đời và nhất là cảm giác được thuộc về. Để rồi, bằng tình yêu và lòng biết ơn, mỗi người lại chọn gắn bó, góp sức và trao gửi những điều tốt đẹp nhất cho thành phố đã nâng đỡ mình.

- Anh Lưu Nhật Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TPHCM:

Trân trọng mọi cơ hội mà thành phố trao tặng

Tôi sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực giải trí, ẩm thực, du lịch và dịch vụ, tôi được ngắm nhìn một TPHCM rất khác khi đêm xuống. Đó là nguồn năng lượng đặc biệt tỏa ra từ những con đường lên đèn rực rỡ, những hàng quán đông vui náo nhiệt, những cuộc gặp gỡ xôn xao của bạn bè và cả hàng ngàn người lao động miệt mài để thành phố không ngủ.

Với tôi, đó là một phần bản sắc của Sài Gòn - TPHCM: luôn chuyển động, luôn kết nối con người với nhau. Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu góp phần tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn để người dân và du khách thêm yêu thành phố. Qua quá trình xây dựng, vận hành nhiều mô hình giải trí về đêm, tôi nhận thấy người dân và du khách cần thêm những không gian gặp gỡ, giao lưu và kết nối.

Từ suy nghĩ đó, Asiana Food Town, chợ ẩm thực dưới lòng đất tại tầng hầm Công viên 23-9, ra đời. Nhìn hàng đoàn du khách trong và ngoài nước dừng chân, khám phá ẩm thực Việt Nam tại đây, tôi hiểu rằng sức hấp dẫn của TPHCM không chỉ nằm ở những công trình mang tính biểu tượng, mà còn ở khả năng tạo ra những trải nghiệm mới. Chính những trải nghiệm ấy giúp du khách muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần hơn.

Hơn tất cả, tôi tự hào về sự bao dung, cởi mở và hào sảng của TPHCM. Thành phố đã nuôi dưỡng, trao cho tôi cơ hội lập nghiệp, rộng lượng với tôi như với biết bao người đã, đang và sẽ chọn nơi này làm điểm tựa. Biết bao người từ mọi miền đất nước đã tụ hội về đây để học tập, lập nghiệp, xây dựng tương lai và cùng góp phần làm nên sức sống của thành phố mến yêu.

- Chị Phan Thu Hằng, công nhân Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú:

Luôn biết ơn thành phố

Năm 17 tuổi, tôi rời Đắk Lắk vào TPHCM làm công nhân. Thành phố cho tôi một công việc ổn định để trang trải cuộc sống, lo cho các em ăn học và đỡ đần ba má ở quê nhà suốt nhiều năm qua. Mọi buồn vui, yêu thương và cả những bước ngoặt của đời tôi đều gắn với thành phố này.

Có lẽ không ai quên được thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Đó là khoảng thời gian quá nhiều mất mát, khó khăn, nhất là khi rất nhiều công nhân rời thành phố về quê. Tôi nhớ má quay quắt, nhưng rồi vẫn quyết định bám trụ lại với thành phố dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Anh chị em chúng tôi trải qua hàng tháng trời cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc tại xưởng theo phương án “3 tại chỗ”. Rồi đại dịch cũng qua. Ở lại trong tôi là tình người - cũng chính là lý do quan trọng nhất khiến tôi gắn bó với nơi này.

Thành phố cho chị em tôi cơ hội lập nghiệp, mưu sinh và bước ra một thế giới rộng mở hơn. Trong những lúc khó khăn nhất, tôi luôn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ đồng nghiệp, công ty và những người hàng xóm. Dù cuộc sống hiện tại có khó khăn ra sao, tôi luôn biết ơn thành phố bao dung này.

- Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KH-CN Việt Nam (BUSADCO):

Tự hào gắn bó với mảnh đất mang tên Người

Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở đồng bằng Bắc bộ, rồi theo học Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật - Bộ Xây dựng tại Thái Nguyên. Năm 1979, tôi được điều động vào miền Nam tham gia xây dựng Nhà máy Xi măng Hà Tiên, sau đó tiếp tục học tập, công tác tại TPHCM và gắn bó với vùng đất này đến hôm nay.

Tôi có tình cảm đặc biệt với thành phố này, nơi có những con người năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xã hội và KH-CN. Đặc biệt, thành phố có nhiều thế hệ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính những nền tảng và giá trị ấy đã tạo động lực để tôi gắn bó.

TPHCM không phải nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi chứng kiến những bước trưởng thành của tôi trên đường lập nghiệp. Thành phố cũng tạo động lực để tôi theo đuổi mục tiêu ứng dụng KH-CN vào giải quyết nhiều bài toán về quản lý đô thị. Trước những năm 2000, tại Vũng Tàu, cứ mưa xuống là đường biến thành sông; nước mưa, nước thải thoát trực tiếp ra biển, ảnh hưởng đến môi trường và các bãi tắm du lịch.

Từ thực tế đó, chúng tôi từng bước nghiên cứu, góp phần quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước khép kín. Nước được dẫn qua hệ thống hồ điều hòa và tuyến thoát nước chính trước khi ra biển. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung dần được hình thành, góp phần hạn chế ngập úng và cải thiện môi trường đô thị. Từ những trăn trở ban đầu ấy, tôi cùng cộng sự tiếp tục nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm KH-CN để giải quyết những vấn đề đô thị.

Ở tuổi 66, tôi vẫn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố. Là nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, tôi càng thêm tự hào khi đã trưởng thành, sinh sống và cống hiến trên mảnh đất mang tên Người.

- Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen (phường Tam Thắng, TPHCM):

Hơn 40 năm trồng người trên mảnh đất quê hương

Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Sư phạm Mầm non, tôi về nhận công tác tại một phân hiệu của Trường Mẫu giáo Châu Thành, nay thuộc phường Vũng Tàu. Tôi bước vào nghề với nhiều bỡ ngỡ ở tuổi 18. Những tiết dạy đầu tiên, tôi từng run đến mức tay chân lạnh toát, quên cả bài giảng.

Nhưng mỗi lần vấp váp, tôi lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Tôi miệt mài dự giờ đồng nghiệp 15 tiết mỗi học kỳ để học hỏi kinh nghiệm. Mỗi tháng, tôi đăng ký dạy tốt 1 tiết rồi mời ban giám hiệu dự thêm 1 tiết để góp ý. Sự động viên của cấp trên, đồng nghiệp và ánh mắt trong veo của các em đã cho tôi nghị lực vượt qua những thử thách ban đầu, rồi gắn bó với nghề đến hôm nay...

Qua năm tháng, mảnh đất và con người nơi đây đã âm thầm chở che, bồi đắp tôi từ một cô giáo trẻ trở thành Nhà giáo Ưu tú, từ người trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ trở thành một cán bộ quản lý giáo dục. Nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đã qua, điều khiến tôi tự hào nhất không phải phần thưởng hay danh hiệu, mà là được sống và cống hiến trọn vẹn cho nghề mình yêu trên chính mảnh đất quê hương.

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Tôi tâm niệm rằng giáo dục mầm non càng phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Cùng với tập thể sư phạm, tôi nỗ lực tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, khơi dậy khả năng sáng tạo và tinh thần tự học cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Tôi tin rằng những thế hệ mầm non hôm nay sẽ được nuôi dưỡng để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

- Diễn viên Hứa Vĩ Văn:

Nơi nuôi dưỡng đam mê và hành trình trưởng thành của tôi

Sinh ra và lớn lên ở TPHCM, những ngày thơ bé, tôi tham gia sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi quận 5 (trước đây), sau này gắn bó với Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố. Quãng thời gian ấy giúp tôi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng sống và làm phong phú đời sống tinh thần. Tình yêu với thành phố được vun đắp từ những ký ức tuổi thơ, từ tháng ngày tuổi trẻ, rồi dần nuôi dưỡng và định hình con người tôi qua từng chặng đường trưởng thành.

Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi luôn biết ơn thành phố đã quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo nên những không gian văn hóa lành mạnh để chúng tôi được học tập, vui chơi, khám phá khả năng và nuôi dưỡng ước mơ.

Với tôi, Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát Thành phố và những sân khấu lớn, nhỏ khác là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Nơi đó ghi dấu những nỗ lực bền bỉ và ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ; nơi tôi được học nghề, được trưởng thành và từng bước khẳng định mình trên con đường nghệ thuật. Nếu không lớn lên trong lòng thành phố, có lẽ tôi sẽ rất khó thực hiện ước mơ trở thành diễn viên như hôm nay.

Là trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam, TPHCM luôn tạo ra nhiều cơ hội cho những người trẻ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Thành phố không chỉ trao cơ hội nghề nghiệp, mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tinh thần cởi mở và sự động viên để tôi kiên trì với con đường mình đã chọn.

Tôi sẽ luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình, lan tỏa những giá trị tích cực qua các tác phẩm và hoạt động cộng đồng. Mong sao thành phố ngày càng phát triển hiện đại và giữ được nét nghĩa tình, văn minh vốn có; ngày càng đáng sống hơn khi mỗi người đều chung tay vun đắp bằng trách nhiệm và tình yêu dành cho mảnh đất này.

GIAO LINH - KHÁNH CHI - VĂN TUẤN ghi