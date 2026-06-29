Học Bác từ những việc nhỏ

Từ những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được kể trong buổi chào cờ sáng thứ hai mỗi tuần, việc học và làm theo Bác ở các đơn vị, phường, xã ngày càng được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Tự soi mình từ những câu chuyện về Bác

Mới đây, tại buổi chào cờ đầu tuần của cán bộ, công chức UBND xã Long Điền, câu chuyện “Bác luôn đến sớm” được kể đầy xúc động. Không nhiều lời phân tích hay dẫn giải, nhưng khi buổi sinh hoạt kết thúc, không khí phía dưới vẫn có phần lắng lại.

Với những cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa”, nơi mỗi ngày tiếp nhận, giải quyết hàng trăm lượt hồ sơ của người dân, câu chuyện ấy không đơn thuần là một nội dung tuyên truyền, mà gợi nhiều suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự chủ động trong công việc hàng ngày.

Anh Trần Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền, chia sẻ, điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất là tinh thần trách nhiệm của người cán bộ được thể hiện từ những việc rất nhỏ. Làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ, anh hiểu chỉ cần chậm một khâu xử lý, người dân có thể phải đi lại thêm nhiều lần, lỡ dở cả công việc riêng. Mỗi ngày, anh chủ động đến cơ quan sớm hơn khoảng 30 phút để rà soát hồ sơ tồn, kiểm tra những trường hợp sắp đến hạn và nhắc cán bộ chuyên môn xử lý kịp thời.

“Với người dân, họ chỉ cần hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, được hướng dẫn rõ ràng và không phải chờ đợi quá lâu”, anh Đức nói.

Ngồi tại quầy tiếp nhận hồ sơ, anh La Minh Hoàng, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Long Điền, cho biết anh ấn tượng nhất với câu chuyện “Nước nóng, nước nguội” bởi bài học về sự điềm tĩnh khi tiếp dân. Mỗi ngày, anh xử lý khoảng 30 hồ sơ liên quan hộ kinh doanh, xây dựng; cao điểm có thể lên đến 50 hồ sơ cùng nhiều lượt người dân đến hỏi thủ tục trực tiếp. Có hôm gần 20 giờ anh mới rời cơ quan.

Theo anh Hoàng, áp lực công việc dễ khiến cán bộ nóng nảy nếu không biết kiểm soát cảm xúc. “Những câu chuyện về Bác được kể dưới cờ giúp tôi thay đổi nhiều trong suy nghĩ và cách làm việc, biết lắng nghe và hỗ trợ người dân nhiều hơn”, anh Hoàng chia sẻ.

Học theo gương Bác, các tổ chức chính trị - xã hội xã Đất Đỏ triển khai các mô hình chia sẻ yêu thương với người yếu thế

Sự hài lòng của dân là thước đo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Điền Trương Thị Kim Phượng cho biết, từ những câu chuyện giản dị về Bác, địa phương đã hình thành nhiều mô hình làm theo thiết thực như “Ngày thứ 7 lắng nghe dân nói”, “Hũ gạo tình thương”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp chay nghĩa tình”..., hướng đến người nghèo, người già neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một trường hợp cụ thể là ông Trần Văn Hải (ấp Long Bình), thuộc diện khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đã được địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng để điều trị bệnh. Với gia đình ông Hải, điều đáng quý không chỉ là số tiền hỗ trợ mà còn là sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời của cán bộ địa phương trong lúc khó khăn.

“Điều chúng tôi hướng tới là sau mỗi câu chuyện, cán bộ thấy mình phải sống trách nhiệm hơn với dân, biết chia sẻ và giúp đỡ người dân bằng những việc làm cụ thể”, bà Trương Thị Kim Phượng chia sẻ.

Tinh thần học và làm theo Bác cũng thể hiện rõ ở bộ phận “một cửa”, khi nhiều cán bộ, công chức ý thức thái độ phục vụ người dân cởi mở, trách nhiệm hơn; nhiều hồ sơ được giải quyết nhanh, đúng hẹn hơn trước. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 4-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt hơn 99%.

Ông Trần Đặng Minh Sơn (ấp Long Nguyên) cho biết, điều ông cảm nhận rõ nhất mỗi lần đến xã làm thủ tục là cán bộ hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình hơn trước.

Tại xã Đất Đỏ, mô hình “Kể chuyện dưới cờ” cũng trở thành sinh hoạt quen thuộc của cán bộ, đảng viên. Qua những câu chuyện giản dị về Bác, nhiều cán bộ tự nhìn lại mình trong cách ứng xử, thái độ tiếp dân và trách nhiệm với công việc được giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng, điều đáng mừng nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức là việc học Bác không dừng ở nhận thức mà đã chuyển biến thành nhiều hành động cụ thể phục vụ nhân dân.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, câu chuyện "Bác Hồ dừng xe chờ đèn đỏ" được xem như bài học về kỷ cương và trách nhiệm công vụ. Sau các buổi sinh hoạt, nội dung học Bác được liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ chuyên môn từng phòng, ban. Theo lãnh đạo trung tâm, 100% hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp hiện được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn; tinh thần phục vụ của đội ngũ viên chức cũng chuyển biến rõ, hạn chế thấp nhất gây phiền hà cho người lao động.

TRÚC GIANG