Giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Chiều 2-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 567 điểm cầu trên cả nước.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm. Ảnh: HÀ THẮNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành tuyên giáo và dân vận đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động với tinh thần không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Ngành chủ động nắm bắt, định hướng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tính đến ngày 30-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hoàn thành 13 đề án, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng... Toàn ngành đã đồng hành, phục vụ hiệu quả việc triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng, bám sát phương châm "tuyên truyền đi trước một bước, tạo đồng thuận trước khi hành động".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THẮNG

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo và dân vận vẫn còn những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục.

Cụ thể, sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số ban cấp tỉnh, cấp xã còn lúng túng về chức năng, quy trình, phương thức phối hợp. Trong sáng tác, biểu diễn, xuất bản còn có biểu hiện lệch chuẩn về tư tưởng, thẩm mỹ, thậm chí sai sót về quan điểm, đường lối. Công tác tham mưu trên một số lĩnh vực khoa giáo, dư luận xã hội còn nặng về sự vụ, hình thức; việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc còn chậm, chưa phục vụ kịp thời cho việc ra quyết định của cấp ủy.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo để cắt ghép, lan truyền thông tin sai lệch có chiều hướng gia tăng. Trong khi đó, Ban Chỉ đạo 35 ở một số nơi còn bị động; kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng ở cơ sở chưa đồng đều. Hoạt động chuyển đổi số chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông. Đồng thời, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện, cảnh báo, phản bác thông tin xấu, độc còn hạn chế so với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch.

Đồng chí yêu cầu, những hạn chế trên phải được rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Nhận định 6 tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh việc quán triệt một tinh thần xuyên suốt. Đó là, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều quy về một mục tiêu tối thượng - giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của “thế trận lòng dân”, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đưa ra các nhiệm vụ cụ thể nhằm hướng tới việc chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ "quản lý thông tin" sang "chủ động quản trị niềm tin xã hội".

Cụ thể, cần làm tốt công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động. Mọi chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp như đất đai, giá cả, năng lượng, đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách, phải có phương án truyền thông từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tuyệt đối không để chậm thông tin, né tránh vấn đề khó, tạo khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu, độc.

"Một chính sách dù đúng nhưng truyền thông kém, để dân hiểu lầm, hiểu chưa tới, thì cũng khó đi vào cuộc sống, thậm chí phát sinh điểm nóng. Ngược lại, làm tốt truyền thông chính sách chính là cách trực tiếp phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Bởi điều đó tạo ra sự đồng lòng, là điều kiện tiên quyết để khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng... Báo chí cách mạng phải giữ vững kỷ luật thông tin, là lực lượng chủ lực định hướng dư luận, không chạy theo mạng xã hội, không thương mại hóa bằng mọi giá, không để sai sót về chính trị, tư tưởng.

VĨNH XUÂN