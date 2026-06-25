Nhìn lại lịch sử, hướng tới chặng đường phát triển mới

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các nguyên lãnh đạo TPHCM, chuyên gia, nhà khoa học.

Đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

TS Trương Minh Huy Vũ cho biết hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động của TPHCM chào mừng sự kiện 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển với vị thế mới, tâm thế mới, tầm nhìn mới và sức bật mới.

Hội thảo gồm 4 nhóm chủ đề. Nhóm thứ nhất là câu chuyện lịch sử, nhìn lại những gì đã diễn ra trong 50 năm qua, những thành tựu, thế mạnh và các bài học kinh nghiệm.

Nhóm thứ hai tập trung nhận diện các đặc tính "ADN" của TPHCM, từ văn hóa, con người, tinh thần hào sảng, đến việc lý giải nguyên nhân TPHCM luôn là cái nôi của đổi mới sáng tạo, tiên phong, đi đầu trong nhiều hoạt động.

Nhóm thứ ba xoay quanh đời sống của người dân. Mục tiêu cuối cùng của việc chỉnh trang đô thị, đầu tư các công trình là phục vụ đời sống người dân tốt hơn. Hội thảo cũng làm rõ thách thức về đô thị, già hóa dân số, môi trường và nguồn nước.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhóm thứ tư tập trung vào các đề xuất đột phá về thể chế, chính sách, kiến nghị, sáng kiến để TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển con người trong bối cảnh mới.

Trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, chia sẻ, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội, yêu cầu và khát vọng lớn nhưng cũng đặt ra một số vấn đề lớn.

Đồng chí Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM báo cáo đề dẫn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó là, yêu cầu xây dựng mô hình quản trị phù hợp với siêu đô thị có quy mô dân số lớn, không gian phát triển mở rộng và mức độ liên kết vùng ngày càng sâu rộng.

Một yêu cầu khác là chuyển hóa các nguồn lực văn hóa, con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành sức mạnh phát triển thực chất. Yêu cầu xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bao trùm, thích ứng với những xu hướng mới như già hóa dân số, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển lấy con người làm chủ thể của sự phát triển.

Trong khi đó, TPHCM vẫn đang đối diện với một số thách thức như: áp lực hạ tầng đô thị, biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu quả quản trị công, chất lượng nguồn lực, hoàn thiện thể chế... Vì vậy, hội thảo không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển 50 năm của TPHCM, mà quan trọng hơn là cùng trao đổi, thiết kế và xác lập các luận cứ khoa học, thực tiễn cho chặng đường phát triển mới.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Phạm Bình An đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ giải pháp phát huy hiệu quả các nguồn lực nội sinh của thành phố trong bối cảnh mới; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng mô hình quản trị đô thị hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của siêu đô thị. Đặc biệt, nhanh chóng chuyển hóa các thẩm quyền vượt trội khi Luật Đô thị đặc biệt được thông qua, thành năng lực quản trị và năng lực phát triển thực chất.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG