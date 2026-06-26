Công tác dư luận xã hội chuyển mạnh sang phân tích, dự báo

Ngày 26-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để các quyết sách chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội giữ vai trò cầu nối quan trọng, tạo sự hòa quyện giữa “ý Đảng” - “lòng dân”.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, công tác dư luận xã hội không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, mà cần chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Hội thảo nhận hơn 70 tham luận tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng công tác dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến thống nhất đánh giá, công tác dư luận xã hội ngày càng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, khoa học; trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội...

Có hơn 70 tham luận tại hội thảo. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, công tác dư luận xã hội cần chuyển mạnh từ nắm bắt, tổng hợp thông tin sang phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược, qua đó nâng cao chất lượng công tác tư tưởng.

Theo đó, mỗi báo cáo không chỉ phản ánh đúng tình hình, mà còn phải phân tích trúng, dự báo xu hướng, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khả thi, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu công tác dư luận xã hội phải “giúp Đảng nắm chắc thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội”. Công tác này cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu và công nghệ phân tích, để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng đội ngũ có năng lực phân tích, dự báo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, chỉ khi làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, kênh thông tin này mới thực sự trở thành công cụ chiến lược, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

VĨNH XUÂN