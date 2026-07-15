Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở

Ngày 15-7, Đảng ủy phường Phước Thắng (TP HCM) tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Ban Công tác 35, tổ cộng tác viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Tham dự có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng khoảng 120 đại biểu trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh đã thông tin về tình hình trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời dự báo một số vấn đề nổi bật trong 6 tháng cuối năm 2026.



Đồng chí Lê Văn Minh định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị tập huấn

Đồng chí Lê Văn Minh cũng định hướng công tác tuyên truyền, trao đổi kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội và xử lý thông tin trên không gian mạng cho lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ do phường Phước Thắng tổ chức nhằm góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, chủ động định hướng thông tin và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

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TRÚC GIANG - AN NHIÊN