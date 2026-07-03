Ngày đặc biệt của Thành phố trong lòng người dân

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp TPHCM rợp sắc cờ hoa. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, lan tỏa lòng biết ơn quá khứ, niềm tự hào về hiện tại và khát vọng chung sức xây dựng thành phố “giàu mạnh nhưng nghĩa tình” như thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm tại Lễ kỷ niệm tại Hội trường Thống Nhất, sáng 2-7.

Nén hương tri ân trong ngày đặc biệt

Từ sáng sớm, Hội trường Thống Nhất đã đón những dòng người về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm 1950) bước chậm rãi trong khuôn viên, thỉnh thoảng ông dừng lại nhìn về phía hội trường như tìm lại những ký ức của nửa thế kỷ trước.

Người dân phường Bến Thành tham quan triển lãm ảnh về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. ẢNH: MẠNH THẮNG

Từng tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 (nay thuộc Quân khu 7), ông Linh đến dự lễ với tư cách một nhân chứng bước ra từ cuộc chiến, chứng kiến ngày đất nước trọn vẹn hòa bình. Gắn trên ngực áo chiếc huy hiệu cựu chiến binh quen thuộc, ông rảo bước quanh hội trường, mang theo những dòng ký ức của cả một thời hoa lửa. "Thành phố mình nay lớn mạnh và tươi đẹp quá!", ông Linh chia sẻ khi nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ. Trong ký ức của người lính già, những ngày đầu sau giải phóng là hình ảnh một thành phố hòa bình nhưng còn muôn vàn bề bộn. Vậy mà sau 50 năm vinh dự mang tên Bác, mảnh đất này đã chuyển mình trở thành một đô thị năng động, rực rỡ. Với ông, sự đổi thay ấy là niềm tự hào lớn lao về sức vươn lên của cả chính quyền và người dân thành phố.

Cùng chung niềm xúc động trong ngày đặc biệt, những ngày qua, bà Vũ Thúy Hòa (70 tuổi, ngụ Khu phố 30, phường Đức Nhuận, TPHCM) cùng chồng lau dọn, chưng thêm chậu hoa, dĩa trái cây và bánh lên bàn thờ Bác Hồ trong gia đình. Sáng 2-7, trong bộ quân phục chỉnh tề, vợ chồng bà Hòa thành kính dâng lên Bác nén hương thơm. "Hôm nay là ngày thật xúc động và tự hào với tôi. Dù không sinh ra ở nơi này, nhưng tôi đã có tròn 50 năm sinh sống tại TPHCM, đã chứng kiến thành phố mang tên Bác kính yêu ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn", bà Hòa xúc động. Hơn 32 năm thờ tượng Bác trong nhà, bà Hòa cho biết tất cả xuất phát từ tấm lòng của một người con đối với Người.

Từng là bộ đội, vào sinh ra tử trên chiến trường Trường Sơn, nên với vợ chồng bà Hòa, tư tưởng, đạo đức của Bác luôn là ánh sáng soi đường, định hướng cho mọi hành động. Nhắc về cơ duyên được thờ Bác, bà Hòa kể, năm 1994, trong một lần cùng đồng đội về thăm quê Bác, bà đã thỉnh tượng Bác Hồ về và thờ cho đến ngày nay. Ngần ấy năm, ngày nào gia đình cũng dâng lên Bác nén hương thơm, xem Bác như người cha, người ông thân thương. "Điều tôi hạnh phúc là khu vực Bến Nhà Rồng (nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM), một địa chỉ đỏ đặc biệt của thành phố được chỉnh trang, mở rộng. Với tôi, đây là việc làm hợp lòng dân và mang nhiều ý nghĩa, nhất là trong thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Người", bà Hòa bày tỏ.

Lòng tự hào được viết bằng hành động

Trong những ngày đặc biệt này, tinh thần hướng về Thành phố mang tên Bác còn hiện hữu trong từng hoạt động gần gũi giữa đời thường. Sáng sớm, công viên Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần) đã rộn ràng tiếng cười nói của đoàn viên, thanh niên trong ngày hội "Tuổi trẻ Xuân Hòa" do Đoàn phường Xuân Hòa tổ chức, hưởng ứng tuần lễ cao điểm "Tự hào thanh niên Thành phố mang tên Bác" do Thành đoàn TPHCM phát động.

Giữa không gian rợp cờ Tổ quốc, khi giai điệu Quốc ca cất lên trong nghi thức chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hàng trăm cánh tay đồng loạt đặt lên ngực trái, ánh mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Khoảnh khắc trang nghiêm ấy như khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thành phố, với đất nước. Theo Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình, ngày hội là dịp để tuổi trẻ địa phương khẳng định tinh thần "Yêu nước - Khát vọng - Tiên phong - Trách nhiệm - Đột phá". Các hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lan tỏa niềm tự hào về TPHCM, xây dựng lớp thanh niên Xuân Hòa sống có lý tưởng, giàu tri thức, giỏi công nghệ, sống đẹp, sống có ích và luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Điều đọng lại sau cột mốc 50 năm, chính là sự đồng lòng của người dân trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị đã làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác. Từ đó, khát vọng xây dựng một TPHCM giàu mạnh nhưng nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân không chỉ là mục tiêu phát triển, mà đang được bồi đắp từng ngày từ chính cộng đồng.

Từ tinh thần của tuổi trẻ, những giá trị tốt đẹp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Tại chùa Vĩnh Thạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh đã ra mắt công trình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm đặc biệt của thành phố. Thời gian qua, chùa Vĩnh Thạnh phối hợp cùng MTTQ phường và các đoàn thể bố trí không gian trưng bày ảnh, tài liệu, câu nói của Bác Hồ; xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân và khách hành hương tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Theo bà Trần Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thạnh, công trình đã hình thành một không gian sinh hoạt văn hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chùa Vĩnh Thạnh; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của chức việc, tín đồ và người dân. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng trở thành địa điểm giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và cách mạng đến cộng đồng. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng khác trên địa bàn.

Còn tại phường Bình Tân, một “TPHCM nghĩa tình” lại được gửi gắm qua những bữa cơm nghĩa miễn phí dành cho người lao động. Quán cơm nghĩa tình Bình Tân do UBND phường phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức vừa khai trương ngày 1-7 đã thu hút nhiều người dân đến dùng bữa. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã hai ngày liên tiếp ghé quán, anh Đỗ Xuân Thành, nhân viên bảo trì khu mua sắm Anh Hào, cho biết dù mỗi phần ăn chỉ có giá 1.000-5.000 đồng nhưng anh vẫn chủ động gửi lại 10.000 đồng. Tương tự, chị Phạm Thị Điểm, người bán vé số, sau bữa cơm cũng gửi lại quán 10.000 đồng. Theo chị, số tiền tiết kiệm được từ những bữa cơm nghĩa tình giúp cuộc sống đỡ vất vả hơn, đồng thời chị cũng muốn góp một phần nhỏ để tiếp tục chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn hơn.Ông Trần Tấn Thi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân, cho biết, quán cơm xuất phát từ mong muốn mang những bữa ăn ngon, đủ chất đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình dự kiến duy trì đến cuối năm 2026, sau đó địa phương sẽ đánh giá hiệu quả để tiếp tục triển khai.

Hướng về ngày kỷ niệm đặc biệt, cùng với quán cơm nghĩa tình, UBND phường Bình Tân còn tổ chức nhiều hoạt động như công bố đặt tên công viên Bình Tân, ra mắt Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC), phát động giải đi bộ trực tuyến gây Quỹ Vì người nghèo, thăm hỏi các cựu tù chính trị và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại doanh nghiệp.

Cờ hoa nối những miền đất mới

Rời khu vực trung tâm thành phố, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và không khí hướng về ngày kỷ niệm tiếp tục hiện diện trên nhiều tuyến đường ở các địa phương mới của TPHCM sau sáp nhập. Dọc nhiều tuyến đường ở xã Hồ Tràm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô tuyên truyền được trang hoàng rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới và không khí hân hoan hướng về dấu mốc đặc biệt của thành phố.

Với nhiều người dân, những sắc cờ, pa nô không chỉ làm đẹp thêm đường phố mà còn khơi dậy niềm tự hào khi lần đầu tiên cùng được hướng về ngày kỷ niệm chung của TPHCM. Ông Nguyễn Hữu Ánh, người dân xã Hồ Tràm, chia sẻ: “Địa phương khoác lên mình diện mạo mới, ai đi ngang cũng cảm nhận được không khí ngày lễ. Là công dân TPHCM, tôi thấy rất tự hào và mong thành phố ngày càng phát triển”. Tại công viên Nguyễn Du (phường Bình Dương), vợ chồng anh Trương Văn Khánh và chị Nguyễn Vũ Phương Thảo đưa con trai nhỏ đi dạo. Là công nhân làm việc tại KCN VSIP II, anh Khánh cho biết từ quê lên TPHCM lập nghiệp, xây dựng tổ ấm, anh càng thêm yêu mến và mong muốn gắn bó lâu dài với thành phố.

Những ngày này, tại các phường Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú An, Phú Lợi..., cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn và pa nô cũng được trang hoàng rực rỡ. Tại các công viên, người dân đi bộ, tập thể dục buổi sáng; nhiều cô, chú lớn tuổi tranh thủ đọc báo, cập nhật những hoạt động kỷ niệm đang diễn ra trên khắp thành phố.

Dù sinh sống tại Tây Ninh, anh Lê Duy Nhân thường xuyên đến TPHCM làm việc. Có mặt tại phường Thủ Dầu Một đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác, anh cho biết rất vui và xúc động khi được hòa mình vào không khí đặc biệt ấy. Sắc cờ hoa trên các tuyến đường cùng niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt người dân khiến anh cảm nhận sâu sắc tình cảm mọi người dành cho thành phố mang tên Bác.

NHÓM PV