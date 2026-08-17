Giữ vững bình yên từ cơ sở

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công an các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM đang duy trì mô hình tuần tra 24/24 giờ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an chính quy, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dân quân giúp kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, giữ bình yên ở khu dân cư.

Tổ công tác của Công an phường Khánh Hội tuần tra trên các tuyến đường (Ảnh: NGUYỄN TÂN)

Thức cho người dân ngủ

Theo chân một tổ tuần tra của Công an phường Hòa Hưng trong đêm 4-8, phóng viên ghi nhận lực lượng làm nhiệm vụ liên tục kiểm tra các tuyến đường, khu dân cư và những con hẻm nhỏ trên địa bàn. Tại khu vực giao lộ Sư Vạn Hạnh - Tô Hiến Thành và hẻm 407 đường Sư Vạn Hạnh, tổ công tác đã kiểm tra hành chính, nhắc nhở một số trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường; đồng thời đưa một người có biểu hiện bất thường, không có giấy tờ tùy thân về trụ sở để xác minh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhận tin báo từ Ban Chỉ huy Công an phường, tổ tuần tra nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện 115 (TPHCM) để hỗ trợ ông Nguyễn Chế Tín (ngụ tỉnh Đồng Nai). Sau khi đưa người thân bị đột quỵ vào bệnh viện cấp cứu, ông Tín gặp khó khăn khi lấy xe máy do khu vực nhà xe đã đóng cửa. Tổ công tác đã phối hợp liên hệ các bộ phận liên quan, hỗ trợ ông Tín lấy lại phương tiện để trở về nhà.

Tại Công an phường Hòa Hưng, phương án tuần tra, kiểm soát được tổ chức khép kín 24/24 giờ. Mỗi tổ gồm 2 cán bộ công an, 4 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 4 dân quân. Xe máy được sử dụng làm phương tiện chủ lực, giúp lực lượng cơ động qua các tuyến đường trọng điểm như Tô Hiến Thành, Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8, Sư Vạn Hạnh..., đi sâu vào từng khu dân cư, con hẻm. Các ca tuần tra được bố trí nối tiếp, mỗi ca ban ngày khoảng 4 giờ, ban đêm khoảng 3 giờ. Trong quá trình tuần tra, lực lượng tập trung phát hiện, kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế...; xử lý, nhắc nhở các vi phạm về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Hoạt động tuần tra còn được kết nối với trung tâm chỉ huy hình ảnh của Công an phường, khai thác hệ thống camera xã hội hóa để kịp thời phát hiện tình huống và điều phối lực lượng. Qua đó, việc tuần tra không dừng ở kiểm soát trên đường mà còn chủ động tiếp nhận thông tin từ hệ thống camera, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiếu tá Huỳnh Văn Tuấn Cường, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Hòa Hưng, cho biết, đơn vị tập trung 3 trọng tâm: không để trống địa bàn và thời gian, đặc biệt là khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng; bố trí lực lượng linh hoạt theo địa hình; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp. Nhờ vậy, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn đã được kéo giảm.

Bám chắc địa bàn, nắm chắc tình hình và xử lý ngay từ cơ sở chính là cách công an các địa phương giữ bình yên bền vững cho từng khu phố, từng gia đình.

Tại phường Khánh Hội, tối 5-8, tổ tuần tra cũng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở nhiều trường hợp dừng xe dưới lòng đường Bến Vân Đồn gây mất an toàn giao thông. Lực lượng cũng đã di dời một xe máy vô chủ do du khách nước ngoài để quên dưới dạ cầu Ông Lãnh về trụ sở để bảo quản, tránh nguy cơ bị kẻ gian chiếm đoạt.

Bám địa bàn, xử lý từ sớm

Cùng với tuần tra trực tiếp, Công an phường Hòa Hưng còn đẩy mạnh ứng dụng giải pháp chuyển đổi số. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Căn cước/VNeID để đối soát nhân thân, tiền án, tiền sự người được kiểm tra ngay tại chỗ; rà soát việc khai báo lưu trú tại các nhà nghỉ, quán karaoke, chung cư mini. Các tin báo tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID, ứng dụng SOS hay kênh Zalo An ninh cũng được tiếp nhận bảo mật, giúp tổ công tác cơ động xử lý kịp thời.

Tại khu vực phố biển Vũng Tàu, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở cùng Công an phường duy trì bám địa bàn xuyên đêm. Từ đầu năm 2026 đến tháng 8-2026, phường Vũng Tàu đã tổ chức 1.240 ca tuần tra với 2.480 lượt cán bộ, chiến sĩ công an và 5.620 lượt lực lượng an ninh cơ sở. Lực lượng công an đã tổ chức 368 lượt phát loa tuyên truyền trật tự đô thị, vận động 846 cơ sở ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra, từ 214 lượt phối hợp giữa Công an phường Vũng Tàu với Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM, nhiều trường hợp xe độ chế, vi phạm nồng độ cồn và tụ tập lạng lách đã bị xử lý nghiêm.

Đêm 5-8, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM mật phục kết hợp công khai, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, mang theo hung khí. Cơ quan chức năng đã đưa 19 đối tượng về trụ sở, tạm giữ 9 xe mô tô để củng cố hồ sơ xử lý.

Công an phường Vũng Tàu cảnh báo các hành vi tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trường hợp tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí đánh nhau có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Công an địa phương cũng đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường quản lý thanh thiếu niên, người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm.

NGUYỄN TÂN - MẠNH THẮNG