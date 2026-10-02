Sức sống cơ sở

26 hộ nông dân xã Kim Long được vay ưu đãi 2,5 tỷ đồng

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM, 26 hộ hội viên nông dân xã Kim Long được tiếp thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Ngày 2-10, Hội Nông dân xã Kim Long tổ chức lễ trao vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM cho 26 hội viên để thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây ăn trái, cà phê, tiêu và chăn nuôi gà. Tổng nguồn vốn được giải ngân đợt này là 2,5 tỷ đồng.

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Nông dân xã Kim Long nhận vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Ảnh: HND

Với mức lãi suất cho vay ưu đãi 6%/năm, đây sẽ là nguồn vốn bổ sung cần thiết để nông dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

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Nông dân xã Kim Long thu hoạch sầu riêng. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ trao vốn, ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM đề nghị các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, đưa nguồn vốn hỗ trợ trở thành động lực thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

QUANG VŨ

Từ khóa

26 nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất

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