Phụ nữ phường Rạch Dừa phát huy vai trò, trách nhiệm trong gia đình và xã hội

Ngày 4-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa tổ chức ra quân hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026, kết hợp chương trình “Cà phê sáng – Lắng nghe cán bộ, thấu hiểu hội viên”.

Tại lễ ra quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ, "Tháng cùng phụ nữ hành động" nhằm phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, lan tỏa những việc làm ý nghĩa vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa cùng tham gia lễ ra quân với các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa. Ảnh: S.TH

Trong tháng hành động, Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng chung tay thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực như: quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo, bảo vệ trẻ em; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp nhau phát triển kinh tế.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa. Ảnh: S.TH

Mỗi cán bộ, hội viên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, phù hợp với điều kiện của mình để “Tháng cùng phụ nữ hành động” thực sự trở thành tháng của sự đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm.

Với tinh thần “Mỗi phụ nữ một hành động, mỗi tổ chức Hội một công trình, phần việc thiết thực”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa quyết tâm cùng nhau biến những lời kêu gọi thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.

QUANG VŨ