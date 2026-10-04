Sức sống cơ sở

Phụ nữ phường Rạch Dừa phát huy vai trò, trách nhiệm trong gia đình và xã hội

SGGPO

Ngày 4-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa tổ chức ra quân hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026, kết hợp chương trình “Cà phê sáng – Lắng nghe cán bộ, thấu hiểu hội viên”.

Tại lễ ra quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ, "Tháng cùng phụ nữ hành động" nhằm phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, lan tỏa những việc làm ý nghĩa vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.

phu nu rach dua 1.jpg
Lãnh đạo phường Rạch Dừa cùng tham gia lễ ra quân với các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa. Ảnh: S.TH

Trong tháng hành động, Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng chung tay thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực như: quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo, bảo vệ trẻ em; giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp nhau phát triển kinh tế.

phu nu rach dua 3.jpg
Mô hình "Ngôi nhà xanh" của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa. Ảnh: S.TH

Mỗi cán bộ, hội viên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, phù hợp với điều kiện của mình để “Tháng cùng phụ nữ hành động” thực sự trở thành tháng của sự đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm.

Với tinh thần “Mỗi phụ nữ một hành động, mỗi tổ chức Hội một công trình, phần việc thiết thực”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Dừa quyết tâm cùng nhau biến những lời kêu gọi thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và cộng đồng ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Tin liên quan
QUANG VŨ

Từ khóa

Rạch Dừa Xây dựng gia đình Hội viên Tương trợ Ra quân Khí thế Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn thể Chi hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn