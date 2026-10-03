Phường An Đông hướng dẫn người dân chuyển đổi số, chống lừa đảo

Sáng 3-10, tại Công viên Văn Lang diễn ra “Ngày hội Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và An toàn giao thông năm 2026” do UBND phường An Đông (TPHCM) tổ chức.

Người dân thích thú theo dõi chó robot di chuyển trên sân

Ngày hội hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Tháng An toàn giao thông năm 2026 và “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn” của UBND TPHCM. Có 38 gian hàng và 4 khu vực trải nghiệm, người dân được hướng dẫn sử dụng VNeID, Công dân số TPHCM, sổ sức khỏe điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Nhiều hoạt động diễn ra tại ngày hội. Ảnh: HÂN GIA

Người dân tham dự được trải nghiệm trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, tư vấn chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp; hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng cách, kiểm tra kiến thức lái xe, bảo dưỡng và thay nhớt xe máy miễn phí…

Dịp này, phường An Đông ra mắt mô hình “Đội hình Dân quân xung kích hỗ trợ chuyển đổi số” để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao cảnh giác trước lừa đảo trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: PHƯƠNG MY

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông kêu gọi mỗi người tham dự chọn một kỹ năng số để học, một tiện ích số để sử dụng an toàn và một việc làm cụ thể để góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Từ những hành động nhỏ, chuyển đổi số sẽ được lan tỏa rộng hơn và trở thành một phần thiết thực trong đời sống cộng đồng.

“Sau ngày hội, mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và người dân sẽ trở thành tuyên truyền viên của Phong trào Bình dân học vụ số, đưa kỹ năng số vào cơ quan, khu phố và gia đình”, ông Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh.

THI HỒNG