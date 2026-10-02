Sức sống cơ sở

Trồng cây xanh, làm đẹp đường Võ Nguyên Giáp

SGGPO

Chiều 2-10, Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) phối hợp Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức trồng 400 cây hoàng yến trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Việc trồng cây trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp không chỉ góp phần tăng diện tích cây xanh mà còn tạo điểm nhấn cảnh quan, từng bước hình thành những tuyến đường xanh trên địa bàn; đồng thời nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp.

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Đảng ủy phường Phước Thắng phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 2 trồng cây xanh.

Các lực lượng tham gia đã tiến hành đào hố, trồng cây, vun đất, tưới nước và bước đầu triển khai các biện pháp chăm sóc để 400 cây hoàng yến dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp được sinh trưởng, phát triển tốt.

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400 cây hoàng yến được trồng dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp trong đợt này.

Hoạt động phối hợp giữa phường Phước Thắng (TPHCM) với Chi đội Kiểm ngư số 2 trên đường Võ Nguyên Giáp trong chương trình trồng và chăm sóc cây xanh thể hiện sự gắn kết giữa địa phương với các đơn vị góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ an sinh, bảo vệ môi trường và xây dựng địa bàn ngày càng văn minh.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Đảng ủy phường Phước Thắng Đường Võ Nguyên Giáp Chi đội Phước Thắng Kiểm ngư Trồng cây TPHCM

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