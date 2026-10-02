Phường Đức Nhuận khuyến khích hộ kinh doanh trang bị kỹ năng số

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND phường và đại diện các cơ quan chức năng địa phương đã trao đổi cởi mở với các doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là áp dụng các giải pháp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dịp này, ban tổ chức cũng mời các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, bảo vệ dữ liệu, bản quyền phần mềm.
Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, cho biết, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, phương thức kinh doanh truyền thống đang đối mặt với những thách thức, kể cả thói quen tiêu dùng số.
Để không bị tụt hậu và mất đi thế chủ động, việc ứng dụng công nghệ số hoạt động thương mại và dịch vụ là động lực tăng trưởng mới, giúp các cơ sở kinh doanh tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.