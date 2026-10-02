Sức sống cơ sở

Phường Đức Nhuận khuyến khích hộ kinh doanh trang bị kỹ năng số

SGGPO

Ngày 2-10, UBND phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2026 và Tọa đàm thúc đẩy phát triển kinh tế số, nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo UBND phường và đại diện các cơ quan chức năng địa phương đã trao đổi cởi mở với các doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là áp dụng các giải pháp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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Báo cáo viên trình bày các chuyên đề Số hóa thương mại và dịch vụ - Động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp địa phương

Dịp này, ban tổ chức cũng mời các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, bảo vệ dữ liệu, bản quyền phần mềm.

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Lãnh đạo phường Đức Nhuận trao hoa thư và thư cảm ơn các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp đối với địa phương

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, cho biết, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, phương thức kinh doanh truyền thống đang đối mặt với những thách thức, kể cả thói quen tiêu dùng số.

Để không bị tụt hậu và mất đi thế chủ động, việc ứng dụng công nghệ số hoạt động thương mại và dịch vụ là động lực tăng trưởng mới, giúp các cơ sở kinh doanh tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Đức Nhuận hộ kinh doanh AI thương mại điện tử

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