Phường Bình Trưng khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo tại 16 trường học

Sáng 5-10, tại trường Tiểu học Nguyễn Hiền (số 37, đường Trần Lựu), UBND phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa, cải tạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Bình Trưng và đại diện các trường học thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: HỒ SƠN

Trên cơ sở quyết định giao vốn của cấp có thẩm quyền về việc sửa chữa, cải tạo 8 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở trên địa bàn trong năm 2026, đến nay các hạng mục sửa chữa của 16 trường đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.

﻿Tiết mục văn nghệ do các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Hiền biểu diễn. Ảnh: HỒ SƠN

Việc hoàn thành các công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trên địa bàn phường mà còn giúp các em học sinh có được môi trường học tập, sinh hoạt an toàn.

﻿Ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với công tác giáo dục trên địa bàn phường, nhất là ngành giáo dục hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026),

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HỒ SƠN