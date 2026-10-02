Phường Tam Thắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ngày 2-10, Đảng bộ phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Bảy (mở rộng), đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Tam Thắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ bản bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra.

﻿Lãnh đạo Đảng ủy phường chủ trì hội nghị

Đảng ủy phường đã ban hành 1.377 văn bản để cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh với 66 mô hình “Dân vận khéo” đang phát huy hiệu quả.

Toàn Đảng bộ hiện có 72 tổ chức đảng, với 5.500 đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã kết nạp 96 đảng viên mới, đạt 62% chỉ tiêu được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng đạt nhiều kết quả tích cực; nhất là các ngành kinh tế chủ yếu đạt tiến độ khá so với kế hoạch năm.

﻿Hội nghị biểu quyết thông qua một số nội dung tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, trong đó có việc triển khai thực hiện phương án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công; thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường và sắp xếp tổ chức đảng trực thuộc.

﻿Đảng ủy phường Tam Thắng trao Bằng khen của Thành ủy TPHCM cho 2 cá nhân

Dịp này, Đảng ủy phường trao Bằng khen của Thành ủy TPHCM cho 2 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025).

KHÁNH CHI