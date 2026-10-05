Tuần tra Hòn Anh, Hòn Em, bảo vệ chủ quyền nơi tuyến đầu biển đảo

Ngày 5-10, đoàn công tác của các lực lượng vũ trang và lực lượng chức năng tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) do Trung tá Võ Dương Luật, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Hỗn hợp 39, Bộ Tư lệnh TPHCM làm trưởng đoàn, tổ chức tuần tra, kiểm tra tại Hòn Anh và Hòn Em.

Đây là hai đảo tiền tiêu nằm cách trung tâm đảo Côn Sơn khoảng 50km về phía Tây Nam, nơi đặt các cột mốc hành chính của đặc khu Côn Đảo.

Hòn Anh, Hòn Em là những đảo xa, không có người sinh sống, nhưng có vị trí quan trọng trong hệ thống biển đảo Tổ quốc.

Sau hải trình trên biển, khi đến khu vực Hòn Anh, Hòn Em, các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra, tu sửa, tân trang lại cột mốc; dọn dẹp vệ sinh, góp phần giữ gìn sự trang nghiêm, bền vững của cột mốc thiêng liêng giữa biển khơi, đồng thời thay lá Quốc kỳ trên đỉnh cột mốc. Đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cờ trong niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Hòn Anh, Hòn Em là những đảo xa, không có người sinh sống, nhưng có vị trí quan trọng trong hệ thống biển đảo

Đặc khu Côn Đảo bao gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ. Việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các đảo xa là một trong những nhiệm vụ được các lực lượng đứng chân trên địa bàn đặc biệt chú trọng.

Thông qua hoạt động tuần tra, các lực lượng tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình trên biển và tại các đảo tiền tiêu. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và chủ quyền biển, đảo, góp phần không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Qua từng chuyến đi, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các lực lượng càng thêm bền chặt, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI