Phường Phú Thạnh đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều ngày 2-10, UBND Phường Phú Thạnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu năm 2026 với chủ đề “Lắng nghe, đồng hành, phát triển”.

Theo báo cáo của đại diện chính quyền địa phương, trên địa bàn phường có 7.490 chủ thể kinh tế, gồm 2.910 doanh nghiệp, đơn vị và 4.580 hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản duy trì ổn định. Thu ngân sách đạt hơn 821 tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán năm. Phường đã cấp mới 885 hộ kinh doanh, đạt 147,5% chỉ tiêu, vận động 20/20 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu.

Ông Trương Tiến Triển, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Tại hội nghị, ông Trương Tiến Triển, Chủ tịch UBND phường bày tỏ, hội nghị là dịp để lãnh đạo phường mong muốn được lắng nghe các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ nói thẳng, nói thật các khó khăn, vướng mắc để từ đó đồng hành tháo gỡ những điểm nghẽn để cùng phát triển.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Hầu hết các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều mong muốn phường quan tâm chia sẻ thông tin về các chương trình hội chợ, kết nối doanh nghiệp cũng như các chương trình xúc tiến thương mại hoặc giới thiệu sản phẩm để các doanh nghiệp trên địa bàn phường có thể tham gia.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có những chương trình kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với nhau, kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất với nhà phân phối, kết nối giữa các doanh nghiệp với người dân để hoạt động giao thương được thuận lợi, phát triển mạnh hơn.

Ông Trương Tiến Triển, Chủ tịch UBND phường khẳng định, những kiến nghị của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết, phường sẽ nỗ lực giải quyết dứt điểm. Những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ chuyển lên cấp trên. Tất cả các ý kiến đề xuất sẽ được phường trân trọng ghi nhận và phản hồi bằng văn bản trong 15 ngày làm việc, ông Triển nhấn mạnh.

THANH DUNG