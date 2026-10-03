Ăn sáng cùng ngư dân - Gắn kết tình quân dân

Trong bầu không khí gần gũi, các cán bộ hội, chiến sĩ biên phòng và bà con ngư dân cùng dùng bữa sáng, trao đổi về thuận lợi, khó khăn khi khai thác thủy sản trên biển.
Nhiều ý kiến, kiến nghị của ngư dân được ban tổ chức ghi nhận, để tổng hợp, phối hợp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.
Dịp này, Đồn Biên phòng Phước Thuận tuyên truyền, phổ biến quy định về khai thác thủy sản; việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hướng dẫn ngư dân các biện pháp bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.
Hội Nông dân xã Hồ Tràm vận động ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, giữ gìn vệ sinh khu vực neo đậu tàu thuyền, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế lâu dài của cộng đồng ven biển; đồng thời trao quà đến một số hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.