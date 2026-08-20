Tiêu dùng thông minh

Hóa mỹ phẩm nội tìm chỗ đứng trên kệ siêu thị

SGGP

Theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân Việt Nam năm 2025 đạt gần 99.000 tỷ đồng; riêng phân khúc phổ thông khoảng 66.000 tỷ đồng. Nắm bắt nhu cầu này, các thương hiệu nội đã và đang đẩy mạnh đầu tư chất lượng, minh bạch thành phần, bao bì và phát triển sản phẩm phù hợp để tiếp cận người tiêu dùng.

Khách hàng mua sắm hóa mỹ phẩm tại siêu thị Co.opmart (MINH HẠNH)
Khách hàng mua sắm hóa mỹ phẩm tại siêu thị Co.opmart (MINH HẠNH)

Ghi nhận tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… cho thấy, bên cạnh các sản phẩm của nhà cung cấp ngoại, sự hiện diện của các thương hiệu nội như dầu gội Fresh SCC (Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn), dầu gội dược liệu Nguyên Xuân (Công ty dược phẩm Hoa Linh), sữa rửa mặt nghệ E100 (Công ty Đại Việt Hương), kem dưỡng da Thorakao… cũng đang có chỗ đứng nhất định.

Theo đó, để cạnh tranh với hàng ngoại, các doanh nghiệp nội đã tập trung vào phân khúc tầm trung, với mức giá phù hợp thu nhập của số đông người tiêu dùng. Chẳng hạn Cỏ mềm, Cocoon, Thorakao, Sao Thái Dương hay M.O.I Cosmetics… đang khai thác lợi thế phát triển sản phẩm nhanh theo xu hướng, đồng thời tận dụng nguyên liệu bản địa như cà phê, bí đao, nghệ, bưởi và các loại thảo dược. Đây cũng là hướng đi giúp hàng nội tạo dấu ấn riêng, thay vì cạnh tranh trực diện với các thương hiệu ngoại ở phân khúc cao cấp.

MINH HẠNH

Từ khóa

M.O.I Cosmetics Co.opXtra Công ty Đại Việt Hương E100 Cocoon Sao Thái Dương Co opmart Kem dưỡng da Sữa rửa mặt Hàng nội TDTM

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