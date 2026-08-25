Nhiều hoạt động, món ăn đặc sắc tại Lễ hội Ẩm thực Chay 2026

Trong 7 ngày, Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động như: hội thi đầu bếp chuyên nghiệp; sân chơi dành cho sinh viên; quảng diễn ẩm thực; workshop về xu hướng xanh; diễn đàn đối thoại hệ sinh thái chay Việt Nam; hoạt động văn hóa - nghệ thuật…

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM 2026

Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM lần thứ ba (Green Food Festival 2026) khai mạc ngày 25-8 và diễn ra đến 30-8, tại Công viên Bình Phú (phường Bình Phú, TPHCM), do Hiệp hội Ẩm thực TPHCM phối hợp cùng UBND phường Bình Phú tổ chức.

Với chủ đề “Chọn ẩm thực xanh – Vì tương lai xanh”, lễ hội hướng đến kết nối chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, sản xuất xanh, ẩm thực xanh, tiêu dùng xanh, du lịch xanh và cộng đồng xanh.

Trong 7 ngày, chương trình có nhiều hoạt động, giới thiệu nhiều món ăn ngon, đặc sắc. Đáng chú ý, ngày 27-8 sẽ có workshop “Làn sóng vegan toàn cầu, từ lối sống đến chuẩn mực sản phẩm” cùng chương trình quảng diễn nhiều món chay Việt; diễn đàn “Đối thoại để kiến tạo tương lai xanh” ngày 28-8...

Đầu bếp trình diễn làm bánh mì chay khổng lồ tại lễ hội

Hội thi đầu bếp chuyên nghiệp tại lễ hội

Các món ăn dân dã, đậm đà bản sắc tại lễ hội

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, Trưởng ban tổ chức, chia sẻ: “Một món ăn không chỉ bắt đầu trong căn bếp mà bắt đầu từ đất, từ người nông dân, vùng nguyên liệu; đi qua sản xuất, chế biến, bàn tay người đầu bếp và cuối cùng được quyết định bằng sự lựa chọn của mỗi chúng ta trên bàn ăn. Vì vậy, mục tiêu của mùa lễ hội thứ ba không đơn thuần là “lớn hơn”, mà quan trọng hơn phải “tạo tác động xanh hơn” từ nhận thức, lựa chọn của người tiêu dùng đến cách doanh nghiệp sản xuất và cách ngành F&B vận hành”.

TIỂU TÂN