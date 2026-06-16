HONOR Pad X8b giá gần 7 triệu đồng

HONOR Pad X8b kiến tạo một không gian số an toàn cho trẻ em.

Điểm nhấn đáng giá nhất trên HONOR Pad X8b chính là màn hình HONOR Eye Comfort FullView 11-inch. Với tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 84% và độ phân giải sắc nét 1920x1200 pixel, thiết bị mang lại không gian hiển thị sống động cùng góc nhìn rộng. Tần số quét 90Hz giúp mọi phản hồi vuốt chạm trở nên cực kỳ mượt mà, loại bỏ hiện tượng giật lag khi chơi game tốc độ cao hay xem phim hành động.

Đáng chú ý, HONOR đã tích hợp hệ thống bảo vệ thị giác bốn lớp vào sản phẩm này. Tính năng Ambient Light Eye Care tự động điều chỉnh ánh sáng theo môi trường, trong khi chế độ E-Ink mang lại trải nghiệm đọc sách dễ chịu như trên giấy in. Thiết bị cũng đạt chứng nhận khử nhấp nháy và giảm ánh sáng xanh từ TÜV Rheinland, đảm bảo an toàn cho mắt người dùng trong thời gian dài.

Dù nằm trong phân khúc giá cạnh tranh, HONOR Pad X8b vẫn được chế tác với thân máy bằng kim loại cao cấp, mang lại vẻ ngoài sang trọng và bền bỉ. Thiết bị sở hữu độ mỏng siêu ấn tượng chỉ 7,25mm và trọng lượng nhẹ 499g, cực kỳ linh hoạt cho việc di chuyển.

Về độ bền, khung sườn máy ứng dụng công nghệ vật liệu nén mới giúp tăng cường 90% độ bền cấu trúc. HONOR Pad X8b đã xuất sắc đạt chứng nhận từ tổ chức SGS (Thụy Sĩ) về khả năng chống rơi tăng 60% và chịu lực ép tăng 30%, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trước những va chạm thường ngày.

"Trái tim" của máy là chipset Snapdragon 680 8 nhân (bao gồm 4 nhân Cortex-A73 2.4GHz), kết hợp cùng GPU Adreno 610, đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ đa nhiệm, phát trực tuyến và giải trí. Đặc biệt, thiết bị sở hữu viên pin "khủng" dung lượng lên tới 10.100mAh. Với một lần sạc đầy, HONOR Pad X8b có thể duy trì thời gian chờ lên đến 97 ngày hoặc phát video liên tục suốt 21 giờ.

Trải nghiệm thính giác cũng được chú trọng với hệ thống 4 loa mạnh mẽ ứng dụng công nghệ HONOR Sound độc quyền. Đạt chứng nhận Hi-Res Audio, máy có khả năng tái tạo âm thanh vòm đỉnh cao và tối ưu giọng nói thông minh, triệt tiêu tiếng ồn nền hiệu quả.

HONOR Pad X8b vận hành trên hệ điều hành MagicOS 10.0 mới nhất, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các tính năng như Gemini để tối ưu đa nhiệm. Tính năng Multi-Window cho phép vận hành đồng thời 3 ứng dụng, trong khi One-Swipe Split-Screen giúp chia đôi màn hình chỉ với một thao tác vuốt nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tính năng HONOR Kids kiến tạo một không gian số an toàn cho trẻ em. Phụ huynh có thể dễ dàng quản lý thời gian sử dụng, thiết lập danh sách ứng dụng an toàn và nhận báo cáo về thói quen sử dụng của trẻ. Hệ thống cũng đưa ra các cảnh báo thời gian thực về tư thế ngồi và khoảng cách nhìn để bảo vệ sức khỏe cho các em.

HONOR Pad X8b phiên bản màu Xám (Space Grey) hiện đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động, Viettel Store với mức giá hấp dẫn chỉ từ 6.990.000 đồng.

KIM THANH