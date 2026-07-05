HUAWEI MatePad 11.5 mới với hiệu suất chuẩn PC

Huawei vừa mở bán HUAWEI MatePad 11.5 (2026) tại thị trường Việt Nam, là sản phẩm hướng đến nhóm đối tượng người dùng trẻ, học sinh và sinh viên trong mùa tựu trường…

Huawei đã trang bị WPS Office PC 3.0 tích hợp AI trên dòng máy tính bảng này tại Việt Nam

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) được trang bị màn hình FullView 2.5K với tần số quét 120Hz, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và chuyển động mượt mà, dù khi đọc tài liệu, tra cứu thông tin hay giải trí sau giờ học.

Máy sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, mỏng chỉ 6,1mm và trọng lượng khoảng 515g. Do đó, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) luôn sẵn sàng đồng hành với người dùng đến mọi nơi, từ lớp học, thư viện đến quán cà phê hay cả trong các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh phần cứng, sản phẩm này tiếp tục được tích hợp hệ sinh thái ứng dụng dành riêng cho máy tính bảng Huawei. Trong đó, ứng dụng ghi chú độc quyền HUAWEI Notes hỗ trợ ghi chú với bút cảm ứng, ghi âm bài giảng và tính năng AI Handwriting Enhancement giúp tối ưu nét chữ viết tay. Thiết bị cũng tiếp tục được trang bị ứng dụng GoPaint, phục vụ nhu cầu phác thảo, minh họa và sáng tạo nội dung.

Người dùng còn có thể tải và sử dụng nhiều ứng dụng khác thông qua AppGallery, kho ứng dụng chính thức của Huawei, hiện nằm trong top 3 nền tảng phân phối ứng dụng lớn nhất thế giới và được chứng nhận bảo mật toàn cầu. AppGallery cho phép người dùng tải ứng dụng an toàn, tiện lợi và đồng bộ trên mọi thiết bị Huawei, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trong hệ sinh thái thông minh toàn diện.

Một trong những điểm nổi bật của HUAWEI MatePad 11.5 (2026) là việc lần đầu tiên Huawei trang bị WPS Office PC 3.0 tích hợp AI trên dòng máy tính bảng tại Việt Nam. Kết hợp với bàn phím thông minh có hành trình phím 1,5 mm và kích thước phím 15 mm, thiết bị mang lại cảm giác gõ thoải mái, dễ dàng.

Bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0 giúp người dùng xử lý văn bản, bảng tính và bài thuyết trình với giao diện quen thuộc như trên máy tính, đồng thời được tích hợp các công cụ AI mới, hỗ trợ tóm tắt tài liệu PDF, phát triển ý tưởng, tạo slide từ dàn ý, phân tích dữ liệu và cộng tác trực tuyến, góp phần tối ưu hiệu suất học tập và làm việc ngay trên máy tính bảng.

Sản phẩm sở hữu viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh, cho phép người dùng sử dụng thiết bị liên tục lên tới 14 giờ đồng hồ chỉ với một lần sạc đầy. Thiết bị cũng hỗ trợ HUAWEI SuperCharge 40W, giúp rút ngắn thời gian sạc và đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc xuyên suốt trong ngày.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) đã được mở bán tại Việt Nam với giá niêm yết 10.490.000 đồng, tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc... cùng nhiều khuyến mãi khác.

KIM THANH