Huawei Back To School 2026: Nhiều ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Nhằm đồng hành cùng học sinh, sinh viên chuẩn bị cho năm học mới, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei đã triển khai chương trình “Back To School 2026” tại Việt Nam.

Nhiều sản phẩm được ưu đãi trong Chương trình Back To School 2026

Với thông điệp chủ đạo “Ready - Set - Sync”, chương trình giới thiệu hệ sinh thái thiết bị thông minh được thiết kế để hỗ trợ tối ưu cho giới trẻ trong mọi nhu cầu từ học tập, sáng tạo đến giải trí hàng ngày.

Tâm điểm của chương trình năm nay là máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 (2026), giải pháp thay thế laptop linh hoạt cho sinh viên. Thiết bị sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz mỏng nhẹ, pin dung lượng lớn 10.100 mAh hỗ trợ sạc nhanh 40W.

Điểm nhấn công nghệ của máy là bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0 tích hợp các công cụ AI hỗ trợ tóm tắt tài liệu, phân tích dữ liệu và tạo slide từ dàn ý. Khi kết hợp cùng bàn phím thông minh và bút cảm ứng, thiết bị mang lại trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp tương tự máy tính.

Trong tháng đầu tiên mở bán (đến hết ngày 3-8-2026), HUAWEI MatePad 11.5 được áp dụng mức giá ưu đãi chỉ còn 9.990.000 đồng. Khách hàng còn nhận được bộ quà tặng giá trị bao gồm: gói 1 năm sử dụng WPS AI, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil 3 và chuột không dây.

Bên cạnh máy tính bảng, Huawei cũng mang đến nhiều ưu đãi cho các thiết bị đeo và âm thanh để giúp học sinh, sinh viên duy trì lối sống khỏe và kết nối không gián đoạn.

Như HUAWEI WATCH FIT 5 Series, là dòng đồng hồ thời thượng tích hợp nhiều tính năng sức khỏe như đo điện tâm đồ (ECG), đánh giá nguy cơ tiểu đường. HUAWEI Band 11 Series, vòng đeo tay siêu nhẹ hỗ trợ theo dõi 12 trạng thái cảm xúc và giấc ngủ, giúp người dùng trẻ điều tiết lối sống năng động.

HUAWEI FreeClip 2, tai nghe với thiết kế Airy C-bridge độc đáo, hỗ trợ chống ồn cuộc gọi bằng AI... và HUAWEI FreeBuds 7i với công nghệ chống ồn ANC 4.0, điều khiển bằng cử chỉ đầu thông minh.

Chương trình “Back To School 2026” hiện đang được triển khai rộng rãi trên cửa hàng trực tuyến Huawei, các hệ thống bán lẻ đối tác và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh giá ưu đãi, Huawei triển khai mã giảm giá độc quyền trên kênh trực tuyến, khách hàng đăng ký thành viên trên cửa hàng trực tuyến Huawei sẽ nhận ngay voucher giảm giá 10% cho đơn hàng bất kỳ có tổng giá trị từ 799.000 đồng trở lên...

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