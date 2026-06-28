Huawei SEA Partner Summit 2026 quy tụ hơn 300 đối tác chiến lược

Huawei giới thiệu các giải pháp công nghệ tại sự kiện

Trong bối cảnh AI đang chuyển mình từ xu hướng sang ứng dụng thực tiễn, các chuyên gia tại hội nghị nhận định rằng công nghệ này đang tái định hình toàn diện hệ sinh thái các ngành công nghiệp. Theo ông Will Wang, Chủ tịch Huawei khu vực Đông Nam Á, thị trường AI hiện nay đòi hỏi một sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành tố: Dữ liệu, Nền tảng và Hạ tầng.

Đáng chú ý, đại diện Huawei thừa nhận rằng dù sở hữu thế mạnh về hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp vẫn cần sự đồng hành của các đối tác địa phương. Bởi lẽ, mỗi ứng dụng AI đều cần một bối cảnh sử dụng phù hợp, đòi hỏi năng lực am hiểu thị trường và tri thức chuyên sâu của từng ngành nghề mà chỉ các đối tác bản địa mới có thể cung cấp. Đây là cơ sở để Huawei duy trì chiến lược chia sẻ giá trị và thúc đẩy hợp tác rộng mở tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Huawei giới thiệu các giải pháp tại sự kiện

Để hỗ trợ lộ trình này, khối khách hàng doanh nghiệp (Huawei Enterprise) đang tập trung vào chiến lược “Tăng tốc thông minh hóa ngành”. Tính đến cuối năm 2025, Huawei đã ghi nhận mạng lưới hơn 57.000 đối tác toàn cầu, xây dựng được hơn 200 giải pháp theo kịch bản chuyên biệt tại hơn 20 ngành công nghiệp trọng điểm như chính phủ, tài chính, năng lượng và sản xuất.

Trong ngành tài chính, các giải pháp AI đã được triển khai tại hơn 53 ngân hàng thuộc nhóm 100 ngân hàng hàng đầu thế giới. Các ứng dụng cụ thể như phát hiện gian lận thời gian thực và chấm điểm tín dụng thông minh đã trở thành công cụ trực tiếp giúp tối ưu hóa năng suất vận hành. Huawei khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp toàn diện từ đầu đến cuối (E2E) để hỗ trợ đối tác chuyển đổi số một cách liền mạch.

Ông Jack Rong - Phó Chủ tịch Huawei Đông Nam Á phụ trách khối Huawei Enterprise chia sẻ tại sự kiện

Một trong những rào cản lớn nhất của kỷ nguyên AI là giới hạn vật lý về năng lượng. Khối kinh doanh Năng lượng Số (Digital Power) đã đưa ra triết lý kết hợp “4T” (gồm Bit, Watt, Nhiệt và Lưu trữ năng lượng) để giải quyết vấn đề này. Với sản lượng biến tần PV đạt 175 GW trong năm 2025, hệ thống lưu trữ năng lượng dạng chuỗi thông minh của hãng đã giúp tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện thêm 40%.

Ngoài ra, hạ tầng cho trung tâm dữ liệu và xe điện cũng ghi nhận những bước tiến mới. Giải pháp sạc siêu tốc cho xe du lịch và sạc Megawatt cho xe tải nặng đã được triển khai tại hơn 200 thành phố. Các dòng sản phẩm nguồn cho trung tâm dữ liệu quy mô lớn như Modular UPS và FusionModule tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong việc duy trì ổn định hệ thống dữ liệu toàn cầu.

Ở góc độ thương mại hóa công nghệ, nền tảng điện toán đám mây (Huawei Cloud) tập trung vào việc giải phóng sức mạnh AI thông qua tích hợp sâu vào chuyên môn từng lĩnh vực.

Tại các cơ quan chính phủ, AI được ứng dụng để xây dựng thành phố thông minh và nâng cao hiệu quả dịch vụ công. Trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ kiểm tra trực quan giúp giảm thiểu thời gian dừng hoạt động của dây chuyền; còn với ngành bán lẻ và thương mại điện tử, các công cụ tối ưu hóa chuỗi cung ứng có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng lên tới 40%...

Sự kiện này đã quy tụ hơn 300 đối tác chiến lược và lãnh đạo công nghệ hàng đầu khu vực nhằm thảo luận về lộ trình thúc đẩy hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI.

KIM THANH